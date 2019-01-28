Мурманские рыбаки целый час гудели тифонами, выражая протест федеральным СМИ

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-28T14:24:20+03:00

Мурманские рыбопромышленники включают гудки (тифоны) чтобы выразить протест против грядущих перемен в рыбной отрасли и нелестных видеосюжетов. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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«У-у-у-у!». Протяжный гул со стороны Кольского залива слышал каждый житель заполярной столицы. Многие вздрагивают от него, а некоторые даже просыпаются. Так звучит технический гудок (он же тифон) на рыболовном судне, когда оно прибывает в Мурманск. Такую сирену обычно включают строго по регламенту. Но на сей раз тифон выполнил совсем другую задачу - протестную.

С помощью судовых гудков мурманские промышленники решили выразить свое отношение к федеральным СМИ. А точнее, к отдельным телевизионным сюжетам, где «полощут» рыбаков Заполярья и Дальнего востока. В знак протеста рыбаки по очереди включали гудки на своих траулерах 28 января. Происходило это на протяжение часа, с 12.00 до 13.00.

- Число участников акции в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах - около 300 судов и более 10 тысяч человек, - сообщают в некоммерческой организации «Союз рыбопромышленников севера».

Заодно экипаж траулеров показал неодобрение к законопроекту о «рыбных аукционах». Новая инициатива федерального правительства в том, чтобы продавать право на вылов (квоту) только за большие деньги. В защиту этого готовящегося закона как раз таки и выпускались телесюжеты, столь возмутившие мурманских рыбаков. В ходе недавней конференции промысловики выразили уверенность в заказном характере данных материалов.

Напомним, наши рыбаки проводили подобную акцию против закона о «крабовых аукционах». Было это полгода назад.