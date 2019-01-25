Министр сельского хозяйства: в Мурманске будет треска по доступной цене

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-25T18:02:02+03:00

За рубежом ценится треска из Баренцева моря. Как отметил министр, поставлять ее на экспорт выгодно. Но жители Мурманска без любимой рыбы тоже не останутся. Фото: Виктор КОСТРОВ

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Минувшим летом в областном центре открылся магазин «Портовый». Идея была в том, чтобы торговать свежими (и дешевыми!) дарами Баренцева моря. Несмотря на труднодоступность этой торговой точки, отсутствие удобной дороги и спорные расценки, она все-таки понравилась жителям Мурманска.

В правительстве понимают потребность северян в дешевой рыбе. Как отмечалось в ходе недавней конференции промысловиков, мурманчане предпочитают кушать треску. Еще бы! Вот только зарубежные гурманы тоже не лыком шиты, а, учитывая их платежеспособность, рыбку выгоднее поставлять на экспорт. И все-таки в правительстве стараются сделать этот «деликатес» поближе к мурманчанам. Как именно, рассказал министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов.

- Есть и другая рыба: сельдь, скумбрия... Но, к сожалению, мы трескоеды. Поэтому у нас разрабатывается концепция, чтобы сделать доступной именно эту рыбу. Я блогадарен нашим рыбакам за то, что эта концепция будет реализована. Цену приведем в соответствие с тем, что у нас в «Портовом» магазине, - пояснил Андрей Степанович.

Прорабатывается данный проект по поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун.