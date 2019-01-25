2019-01-25T18:02:02+03:00
Общество

Министр сельского хозяйства: в Мурманске будет треска по доступной цене

Как пояснил Андрей Иванов, концепция разрабатывается по поручению губернатора
Иван ПЕТРОВ
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За рубежом ценится треска из Баренцева моря. Как отметил министр, поставлять ее на экспорт выгодно. Но жители Мурманска без любимой рыбы тоже не останутся.За рубежом ценится треска из Баренцева моря. Как отметил министр, поставлять ее на экспорт выгодно. Но жители Мурманска без любимой рыбы тоже не останутся.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Минувшим летом в областном центре открылся магазин «Портовый». Идея была в том, чтобы торговать свежими (и дешевыми!) дарами Баренцева моря. Несмотря на труднодоступность этой торговой точки, отсутствие удобной дороги и спорные расценки, она все-таки понравилась жителям Мурманска.

В правительстве понимают потребность северян в дешевой рыбе. Как отмечалось в ходе недавней конференции промысловиков, мурманчане предпочитают кушать треску. Еще бы! Вот только зарубежные гурманы тоже не лыком шиты, а, учитывая их платежеспособность, рыбку выгоднее поставлять на экспорт. И все-таки в правительстве стараются сделать этот «деликатес» поближе к мурманчанам. Как именно, рассказал министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов.

- Есть и другая рыба: сельдь, скумбрия... Но, к сожалению, мы трескоеды. Поэтому у нас разрабатывается концепция, чтобы сделать доступной именно эту рыбу. Я блогадарен нашим рыбакам за то, что эта концепция будет реализована. Цену приведем в соответствие с тем, что у нас в «Портовом» магазине, - пояснил Андрей Степанович.

Прорабатывается данный проект по поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

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