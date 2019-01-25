Министр сельского хозяйства: в Мурманске будет треска по доступной цене
Минувшим летом в областном центре открылся магазин «Портовый». Идея была в том, чтобы торговать свежими (и дешевыми!) дарами Баренцева моря. Несмотря на труднодоступность этой торговой точки, отсутствие удобной дороги и спорные расценки, она все-таки понравилась жителям Мурманска.
В правительстве понимают потребность северян в дешевой рыбе. Как отмечалось в ходе недавней конференции промысловиков, мурманчане предпочитают кушать треску. Еще бы! Вот только зарубежные гурманы тоже не лыком шиты, а, учитывая их платежеспособность, рыбку выгоднее поставлять на экспорт. И все-таки в правительстве стараются сделать этот «деликатес» поближе к мурманчанам. Как именно, рассказал министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов.
- Есть и другая рыба: сельдь, скумбрия... Но, к сожалению, мы трескоеды. Поэтому у нас разрабатывается концепция, чтобы сделать доступной именно эту рыбу. Я блогадарен нашим рыбакам за то, что эта концепция будет реализована. Цену приведем в соответствие с тем, что у нас в «Портовом» магазине, - пояснил Андрей Степанович.
Прорабатывается данный проект по поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун.