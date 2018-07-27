Первые посетители магазина дешевой рыбы в Мурманске рассказали «КП» о своем впечатлении

27 Июль 17:11 2018-07-27T18:22:44+03:00

Одни жители Мурманска в восторге от нового государственного магазина с дешевой рыбой. А другие раскритиковали "Портовый" в пух и прах. А на чьей стороне Вы, дорогие читатели? Фото: Виктор КОСТРОВ

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Около полусотни горожан собрались сегодня на улице Траловой, 38 в областном центре. На место прибыли глава прибрежников Анатолий Евенко, заместитель губернатора Алексей Тюкавин, мэр Дмитрий Филиппов и другие VIP-гости. 27 июля в 12:00 в Мурманске открылся первый магазин с доступной рыбой, «Портовый».

- Уверен, что этот магазин всегда будет востребован и полон покупателей. Но он еще и призван показать всем, как надо торговать, и по каким ценам, - заметил Алексей Тюкавин.

Замгубернатора считает: открытие "Портового" положительно скажется на уровне цен в других рыбных магазинах.Фото: Виктор КОСТРОВ

Дешевизна товара объясняется близостью к порту (на надо платить за перевозку) и принадлежностью магазина к госкомпании (цена регулируется). Мы пообщались с первыми посетителями. Свое мнение выразили мурманчане разного пола и возраста, но, главным образом, люди зрелые. Предлагаем Вашу вниманию их отзывы.

ЗА

В день своего открытия магазин изобилует морепродуктами.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Сам я с Вологды. Мы тут весь Мурманск объехали и проверяли цены. Здесь самые низкие. Я потратил 3 тысячи, но и набрал много: копченые палтус и форель, зубатка... Повезу к себе в Вологду. Вроде ничего по виду и запаху, нормальная рыба. Да и магазин понравился. У нас в Вологде, наверное, ассортимент рыбы побольше, но и стоит она подороже. Когда покупаем, а когда и сами ловим, - поделился Сергей.

27 июля, в день открытия, в магазине царило настоящее столпотворение.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Считаю, хорошая рыбка! Сегодня не должны продавать тухлую, не должны обманывать. Я взяла 4 тресочки, и совсем недорого для охлажденки: около пятисот рублей. Да и сам магазин мне понравился. Продавцы приятные, вежливые. Мне добираться недалеко, я на улице Дзержинского живу (2 километра от магазина Ред. ), - рассказала пенсионерка Людмила Лебедева.

Людмила Лебедева отметила вежливость персонала в новом магазине.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Я интернет «юзаю», вот и увидел там новость об открытии магазина. Решили съездить с супругой. Вполне прекрасный магазин. Хорошо, толково сделан, с современными прилавками. Неплохой ассортимент рыбы. Я в ценах не ориентируюсь. Супруга вот говорит, что не особо-то и дешево. Но зато доступно. А если бы еще продавец обещал «гарантированную свежесть», как это говорится у Булгакова, было бы неплохо. Сейчас мы возьмем кусочек тресочки. Дома попробуем: если свежее, то почему нет? Такие магазины нужны во всех рыбных городах России: Владивосток, Петропавловск, Мурманск, Каланинград. Чтобы и жители, и приезжие могли попробовать настоящую, океаническую, качественную рыбу. Думаю, что в процессе работы магазина наладится и вопрос с дорогой – не все сразу, - поведал Олег Ткаченко.

Олег Ткаченко (в центре) случайно узнал об открытии магазина с "народной рыбой" по интернету.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Я взяла мороженой трески, копченого палтуса и слабосоленой селедочки. Отдала 1 200 рублей. Один крупный палтус обошелся в 850 рублей. Цены здесь хотя и подешевле, но ненамного, чуть-чуть. Хотя вот селедка в других магазинах стоит 240 рублей. Дороговато! А здесь – 145. Нормально! - считает пенсионерка Ольга Конорева. - Да и за палтус просят меньше на 200 рублей. Но даже если бы цены оказалась меньше на 20-30 рублей, все равно это хорошо. Ведь это магазин для пенсионеров. Добираться сюда совсем несложно. Доехала на пятерочке до Комсомольской и по мосту прошлась. Нормально! А еще сюда ходят «одиннадцатый» и «девятнадцатый» автобусы.

Ольга Конорева считает, что размер скидки особой роли не играет. Главное, что магазин открыли для пожилых северян.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Как вариант, на пробу можно брать. А дальше, если качество будет отличным: почему нет? Другой вопрос, стоит ли добираться сюда ради одного куска трески? Что касательно трески и зубатки, здесь они чуть-чуть подешевле, чем в других магазинах. А если треска и правда охлажденная, а не дефростированная, это плюс-плюс-плюс! Да и на камбалу очень хорошая цена. По креветкам видно, что они хорошего качества – сухой заморозки. Но на «Авито» их можно купить даже дешевле, за 500 рублей. Ерш здесь стоит дороже. А ту же самую сельдь слабосоленую можно найти на рынках или других супермаркетах. Разница в 10 рублей погоды не делает, - поделился мнением молодой мурманчанин Александр Струтинский.

Для страстного любителя рыбных блюд Александра Струтинского новый магазин оставил двоякое впечатление.Фото: Виктор КОСТРОВ

ПРОТИВ

- Мой любимый сорт рыбки: «та, которая подешевле», - посмеивается пенсионерка Валентина, но тут же добавляет, – Это меня-то порода рыбы не волнует? Здравствуйте! Да я человек искушенный. Люблю треску, палтус, окунь, семгу... Мы при Советской власти имели возможность все это купить. А сейчас рыба в магазинах стала просто недоступной для нас, пенсионеров. Это в Мурманске-то! В рыбном городе! Да при Советской власти у нас было прекрасное обеспечение. Здесь, в этом магазине, я уж не надеюсь на дешевую рыбу. Да вы посмотрите только на эту разбитую дорогу возле магазина, сфотографируйте ее! А ведь мы, старики, перлись сейчас по этим лужам!

- Мне не понравилось! Все дубовое, мороженое, старое. Словом, несвежее. Хотя, по ценам - 229 рублей за охлажденную треску, это более-менее, - снисходительно заметил бывший рыбак Николай. – А вот за копчености цены такие же, как и в других магазинах, не дешевле. Я вот стою сейчас за двумя пачечками «Набора для ухи». А больше тут и смотреть не на что. У меня напротив дома магазин «Твой». Так даже там рыбка получше, посвежее. Пусть и стоит она при этом чуть дороже.

Николай, сам бывший моряк, не в восторге от качества продаваемых даров моря.Фото: Виктор КОСТРОВ

- По-моему, цена особо не отличается от других магазинов. Но меня больше волнует качество. О-о-о-ой! - тяжело вздыхает Сергей, взмахнув руками. - Качество оставляет желать лучшего. Я это сразу вижу, я ведь повар. Да и не надо быть рыбаком или поваром, чтобы это понять. Видно же, что продукция несвежая! Вы знаете, какие технологии они сейчас используют? Замораживают гелием, хранят в селитре...

Народная рыба на прилавках заставила тяжело вздохнуть мурманского повара Сергея. Он видал и получше!Фото: Виктор КОСТРОВ

- Я в шоке, вот что я Вам скажу. Плохая рыба! Люди выходят – говорят, тухлая. Мне запах и вид не понравился. Я сама в море ходила. Самая вкусная треска – живая, на сковородке. А если она пять раз пролежала в холодильной камере, вы ее кушать не будете. Никогда! – негодует пенсионерка Лидия.

- Цены слишком высокие. Вы такие же любом ларьке по Мурманске найдете. По городу пройдите. В некоторых магазинах Вы найдете дешевле. Треска – 229 рублей, когда в другом магазине она же - 230 или 210. Я ничего не купила там и не собираюсь. И магазин не понравился, я лучшего ожидала, - пояснила пенсионерка Людмила.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Мы передали жалобы на высокую цену руководителю ассоциации прибрежных рыбопромышленников севера, Анатолию Евенко.

По мнению главы союза прибрежников, цены в "Портовом" вполне доступные.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Цены вполне приемлимые на данном этапе. Ну, вы зайдите в «Окей» треска там 279 рублей стоит. В «Евроросе» 269 рублей. А тут - 229! Конечно, лучше бы рыбу вообще раздавали бесплатно, но уж извините – не бывает такого. А самое главное, что «Росрыболовство» и «Нацрыбресурс» могут регулировать цены в этом магазине. В отличие от предпринимателей, которые выжимают из каждого килограмма улова все, что им нужно, чтобы заработать, - заметил Анатолий Анатольевич.