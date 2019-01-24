Система «Гонец» принудительно гонит суда с рыбой в Мурманск

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-24T17:35:00+03:00

Владимир Журавлев опасается, что судно с системой «Гонец» на борту не пустят в иностранный порт без сложных формальностей. Фото: Виктор КОСТРОВ

Это лишь один из «подводных камней» нового комплекса GPS, который необходимо поставить на все промысловые траулеры

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Новый шаг навстречу стандартизации сделали в федеральном правительстве. На сей раз речь идет об отслеживании объектов на море. Все рыбопромысловые суда необходимо оборудовать российской системой GPS под названием «Гонец». Разумеется, Мурманская область - не исключение.

Местные рыбаки опасаются неоднозначных последствий. Несмотря на то, что аппарат «Гонец» собирается, по сути, в Китае, «под капотом» у него имеются детали и сведения секретного характера. А значит, судну с таким устройством будет непросто зайти в иностранный порт. На это обратили внимание гендиректор компании «Мумансельдь-2» Юрий Задворный и директор СЗРК-Мурманск Владимир Журавлев во время пресс-конференции 24 января.

Выходит, траулеры с рыбой как бы насильственно гонят на российский берег, в Мурманск, где разгружать рыбу не слишком выгодно и покупатель неплатежеспособен. Кстати, само устройство продают по завышенной цене.

- Пикантность ситуации в том, что единственным поставщиком «Гонца» является «Центр мониторинга». Он продает его за 105 тысяч рублей. Но, как мне удалось узнать, у производителей он стоит всего 30-50 тысяч, - заметил Юрий Васильевич.

На сегодняшний день судам, которые не оборудованы системой «Гонец», запрещено посещать участки выше 75-го градуса северной широты. А это ставит крест на вылове креветки, крабов и ценных пород рыб, которые населяют этот лакомый участок моря.