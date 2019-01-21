Кандалакшанка погибла под поездом на станции Пояконда

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-21T17:06:04+03:00

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Минувшие выходные в Заполярье оказались богаты на трагические события. Напомним, на Крещение в Мурманске жестоко разделались со щенком овчарки, а на следующий день в Кировске на руднике в результате несчастного случая погиб машинист электровоза. Как стало известно, еще одна беда пришла в Кандалакшу.

- 19 января в 10.10 в дежурную часть на станции Кандалакша поступило сообщение о том, что грузовой электропоезд сбил человека. ЧП произошло на перегоне между станциями Пояконда и Полярный Круг. Наши сотрудники незамедлительно выехали на место, где и обнаружили тело женщины, 1973 года рождения - как позже выяснилось, жительницы Кандалакши. Информацию передали родственникам погибшей. По данному факту проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

По информации ИА «Республика Карелия», женщина шла по колее железнодорожного пути. Машинист пытался предотвратить трагедию и подавал пешеходу звуковые сигналы, но дама на них никак не реагировала. Экстренное торможение тоже не помогло - остановить груженный состав не так-то просто. От полученных травм женщина скончалась на месте.