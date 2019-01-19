2019-01-19T22:27:08+03:00
Происшествия

В Мурманске жестоко расправились с щенком [фото 18+]

Бездыханный пушистый комочек нашла дворничиха в мусоропроводе
Варвара РУСЛАНОВА
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Такая ужасающая картина предстала перед дворником, заглянувшим в мусорный бак. 18+ Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"Такая ужасающая картина предстала перед дворником, заглянувшим в мусорный бак. 18+ Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"
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Святой праздник Крещения в столице Заполярья ознаменовался жестокой расправой над щенком. Стращную находку в мусорном баке нашла дворничиха в первом подъезде дома №25 по улице Маклакова.

- Только что женщина обнаружила в мусоропроводе щенка овчарки, убитого жестоко: ему в пасть забили ложку для обуви и согнули. Дворник в шоке, у нее истерика, - сообщила подробности ЧП руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

На место страшной находки вызвали полицию. А пока ждали правоохранительные органы, зоозащитницы вышли на след и потенциального душегуба малыша. Как оказалось, именно в этом доме живет мужчина, уже давно занесенный в черный список групп, занимающихся помощью бездомным животным.

- По нашей информации, сестра этого человека забрала щенка, которого пристраивали на известном сайте бесплатных объявлений. К слову, в конце декабря волонтеры подобрали другого почти замерзшего на морозе малыша – его также «приютил» у себя этот мужчина. Кстати, тогда он сослался, что подарил бездомыша сестре-подростку, парень которой и выбросил песика. Опрос среди волонтеров показал, что интересуют его именно щенки, а не взрослые собаки, - отмечают в группе.

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