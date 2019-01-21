2019-01-21T12:59:25+03:00
Происшествия

На руднике в Кировске погиб машинист электровоза

В следственном комитете уже начали процессуального проверку по факту несчастного случая
Варвара РУСЛАНОВА
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Жизнь 32-летнего Михаила нефедова трагически оборвал несчастный случай. Фото: Из личного архива Михаила НефедоваЖизнь 32-летнего Михаила нефедова трагически оборвал несчастный случай. Фото: Из личного архива Михаила Нефедова
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Увы, святой праздник Крещения в Заполярье был омрачен. В Мурманске неизвестный жестоко расправился с щенком овчарки. Но пришедшая в Кировск беда оказалась куда страшнее - 20 января на одном из предприятий города погиб рабочий, 32-летний Михаил Нефедов.

- При постановке электровоза, сошедшего с рельс, работника травмировало вагонеткой возле опрокида на горизонте +250 метров. Выражаем соболезнования близким и родным, - сообищила о ЧП группа «Черный | Белый список Апатиты».

В следственном комитете подтвердили информацию о несчастном случае, произошедшем на руднике в Кировске.

- Проводится процессуальная проверка по факту несчастного случая, в результате которого погиб машинист электровоза. В рудник незамедлительно прибыл следователь. После осмотра места происшествия, он изъял видеозаписи и документацию. На данный момент назначены все необходимые экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства гибели машиниста, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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