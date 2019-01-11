В Хибинах вырос риск схода лавины
Штормовое предупреждние в Мурманской области 10 января не прошло бесследно. Непогода настолько разгулялась, что была частично перекрыта трасса «Кола», где в итоге развернули мобильный пункт обогрева.
Из-за снегопада в Хибинах увеличили степень лавинной опасности - с третьей (значительной) на четвертную (высокую).
- С 00.30 11 января объявляется лавинная опасность в лавинном очаге «Дорога №7» - объездная дорога «Кировск - 23 километр». В указанном лавинном очаге возможен самопроизвольный сход лавин. Движение по автомобильной дороге «улица Олимпийская - 23 километр» ограничено, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Кировска.
Северянам и гостям региона напоминают, что находиться на участках, которые обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!» запрещается. Тем более кататься на диких склонах Хибин, где снег может сойти даже при незначительной нагрузке.
Напомним, 2 января под лавину горы Кукисвумчорр попали три человека, и одна из них погибла.