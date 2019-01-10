2019-01-10T12:43:24+03:00
Происшествия

По Мурманской области объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра будут достигать до 27 м/с

Синоптики также сообщают, что температура воздуха ночью опустилась до -32°,
Анна СТЕПАНОВА
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Сегодня в Заполярье облачно. Небольшой, местами умеренный, на западе области сильный снег.Сегодня в Заполярье облачно. Небольшой, местами умеренный, на западе области сильный снег.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По информации мурманского гидрометцентра, сегодня ночью столбик термометра при прояснениях погоды опускался до -32°, но уже днем 10 января немного потеплело.

В течение дня температура воздуха на Кольском полуострове составит от -5 до -10°, на востоке области – до -13°. Однако радоваться рано, синоптики сообщают о штормовом предупреждении. Сейчас ветер буйствует в Печенгском районе, а к вечеру доберется и до заполярной столицы.

– Штормовое в Печенгском районе продлится до 15 часов, а в Мурманске будет действовать с 17 до 21 часа. В целом по региону и в Кольском заливе ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать до 27 м/с, – комментирует ситуацию главный синоптик УГМС.

Сильный ветер приведет к метели, ухудшится и состояние дорог. Причем подобная обстановка сохранится до 23 часов этого четверга.

Из-за ухудшения погоды «Колэнерго» даже вводит режим повышенной готовности.

– Специалисты проводят внеочередные осмотры участков электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника и аварийный запас, – рассказали «КП» в пресс-службе предприятия. – Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Продлится режим, скорее всего, недолго. Гидрометцентр сообщил, что днем 11 января ветер постепенно ослабеет, температура воздуха незначительно повысится.

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