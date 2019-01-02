2019-01-02T22:31:45+03:00
Происшествия

"Вы себя чувствуете маленьким чертёнком": Туристы из Санкт-Петербурга могли специально спустить лавину, под которой погибла девушка

10 тысяч кубометров снега сошли на диком склоне горы Кукисвумчорр в Хибинах
Ника СВЕТЛОВА
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Девушка из Санкт-Петербурга писала под своими фото, что "когда вы спускаете лавину, вы себя чувствуете маленьким чертёнком". Фото: ГУ МЧС по Мурманской областиДевушка из Санкт-Петербурга писала под своими фото, что "когда вы спускаете лавину, вы себя чувствуете маленьким чертёнком". Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
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Днем 2 января в Хибинах на склоне горы Кукисвумчорр сошла лавина, под которой оказались три фрирайдера - все туристы из Санкт-Петербурга. Напомним, 33-летний мужчина смог выбраться сам, вторую девушку достали спасатели, она госпитализирована. Еще одну 27-летнюю туристку искали два часа, она погибла.

По предварительной версии, туристы ушли со специализированной трассы оборудованного склона горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" в район целинного кулуара горы. На нерасчищенном и не подготовленном участке горы риск схода лавины был очень велик. Но, кажется, это и привлекло петербуржцев.

Имена погибшей и пострадавших официально не называются, но в сеть попали данные по 27-летней девушке. На своей странице в "Инстаграме" она выкладывала фотографии их Хибин. А под одной из них сделала пророческую запись.

- Когда вы спускаете лавину, вы себя чувствуете маленьким чертёнком. Но когда вы спускаете лавину на своих и видите, что шанс выбраться у них есть только после остановки стихии, тут становится не по себе, - написала девушка.

В комментариях с ней одни писали, что опасно играть со смертью, другие были уверены, что в Хибинах не может произойти ничего страшного, это ведь не Эльбрус. Сейчас знакомые погибшей оставляют под ее фотографиями слова скорби.

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