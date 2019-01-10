Проезд по автодороге «Заполярный-Сальмиярви» закрыт

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:39:55+03:00

При такой погоде водителям следует соблюдать ПДД и не терять концентрации. Фото: Александр ГЛУЗ

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Сегодня синоптики оказались точны в своих прогнозах, и Мурманскую область действительно завьюжило, а ветер только продолжает усиливаться. Ввиду сложных погодных условий даже закрыли проезд по автомобильной дороге «Заполярный - Сальмиярви» (с 0 по 23 километр).

– Ограничения действуют с 15.30, дорога будет открыта после того как погода улучшится, – сообщают в диспетчерской Мурманскавтодора.

Подобная картина наблюдалась на днях, когда перекрыли проезд в Териберку. Только тогда причиной этого стал гололед.

Напомним, 10 января на Кольском полуострове было объявлено штормовое предупреждение. Сейчас порывы ветра по области достигают 27 метров в секунду, продолжает мести снег. Напряженная обстановка сохранится до 2 часов ночи 11 января. Ожидается, что завтра днем ветер постепенно ослабеет, а температура воздуха незначительно повысится.