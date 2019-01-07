2019-01-07T15:30:54+03:00
Общество

Дорога на Териберку до сих пор закрыта, на 32-м километре формируется пробка

Проезд откроют только после улучшения погодных условий
Анна СТЕПАНОВА
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Причина перекрытия - сильная гололедица. Фото: vk.com/my_teriberka.Причина перекрытия - сильная гололедица. Фото: vk.com/my_teriberka.
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Каждую зиму по дороге в Териберку можно наблюдать одну и ту же картину – пробку из машин и автобусов, скопившуюся из-за перекрытия проезда или очередного ДТП. Этот год не стал исключением.

С вечера 6 января движение по дороге «Кола - Серебрянские ГЭС» закрыто. Традиционно речь идет об участке с 32 километра до поселка Туманный и подъезда к Териберке. В Мурманскавтодоре «КП» сообщили, что ограничения введены с 19.00 и вызваны плюсовой температурой и дождем, как следствие сильной гололедицей.

– Проезд будет закрыт до улучшения погодных условий, – подчеркивают в диспетчерской службе.

Тем временем на 32-м километре продолжают скапливаться автомобили. По состоянию на 12.00 сегодня там образовалась целая колонна. Но улучшений погоды ждать не приходится. В МЧС региона подчеркивают: на протяжении 7 января по Мурманской области сохранится сильная гололедица.

ОБНОВЛЕНИЕ

– Дорога до поселка Туманный и подъезда к Териберке открыта с 14.00, – сообщает Мурманскавтодор.

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