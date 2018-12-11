2018-12-11T15:09:17+03:00
Общество

Следком: еще 14 кадетов Североморского корпуса находятся в больнице

11 ребят выписались домой после отравления
Мария ПАШЕНКОВА
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Еще 14 кадетов нуждаются в лечении от отравления. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: kadet51.ruЕще 14 кадетов нуждаются в лечении от отравления. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: kadet51.ru
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Санитарно-эпидемиологическое расследование по ситуации в Североморском кадетском корпусе продолжается. Напомним, 7 декабря стало известно, что учащиеся почувствовали недомогание и обратились за помощью к врачам. По предварительным данным, речь идет о кишечной инфекции.

В корпусе были взяты пробы пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывы с объектов окружающей среды

- Результаты исследований находятся в работе, - рассказали в Роспотребнадзоре Мурманской области. - В ходе проведения санитарно – эпидемиологического расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено административное производство.

Как рассказали "КП" в Следственном комитете Мурманской области, где тоже проводят свою проверку, сейчас в инфекционном отделении детской областной больницы находятся 14 кадетов. 11 уже выписались из медучреждения. Ранее минобразования региона сообщало, что учащиеся уже дома.

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