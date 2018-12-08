Министерство образования Мурманской области: все заболевшие кадеты из Североморска уже дома

8 Дек. 13:32 2018-12-08T13:32:07+03:00

Изначально подростков госпитализировали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Возраст ребят от 11 до 15 лет. Фото: EAST NEWS

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В деле об отравлении учащихся Североморского кадетского корпуса еще долго не будет поставлена точка. Ведь говорить о результатах эпидемиологического расследования рано: пока были только взяты смывы в помещениях образовательного учреждения.

Напомним, 6 декабря у 22 кадетов ухудшилось самочувствие. Ребят доставили в детскую областную больницу в Мурманске. Взрослые тем временем начали большую проверку, чтобы выяснить из-за чего же пострадали мальчики. Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре, следственном комитете и Роспотребнадзоре Мурманской области. За ней также следит минобразования региона.

- В целях уточнения причин произошедшего министерством создана комиссия. В корпусе работают специалисты управления Роспотребнадзора. В настоящее время все кадеты находятся дома, - рассказали в ведомстве.

Одна из версий случившегося: в кадетском корпусе могли быть допущены нарушения в плане чистоты со стороны сотрудников.