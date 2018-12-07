Отравлением кадетов в Североморске занялись следователи, корпус закрыт

7 Дек. 17:28 2018-12-07T17:32:43+03:00

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К большой проверке на тему, что же случилось в Североморском кадетском корпусе, подключились следователи. Само образовательное учреждение закрыли.

- Следователи в рамках процессуальной проверки устанавливают причины и обстоятельства обращения подростков из североморского кадетского корпуса за медицинской помощью с вечера 6 декабря до утра 7 декабря, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета России по Мурманской области Наталия Тростина.

Уже изъяты документы, устанавливаются признаки преступления со стороны сотрудников образовательного учреждения, в том числе медицинского персонала и других лиц, которые отвечали за здоровье ребят.

Снимок с места происшествия. Фото: следственный комитет по Мурманской области.

По предварительным данным, известно о 22 юных северянах, которые почувствовали недомогание. Не исключено, что речь идет о коллективном отравлении из-за еды в столовой. Сейчас дети находятся в больнице и чувствуют себя удовлетворительно.

Заметим, что в Североморском кадетском корпусе, который находится в введении министерства образования и науки Мурманской области, учащиеся находятся круглосуточно.

Свои проверки по ситуации в корпусе проводят также региональный Роспотребнадзор и прокуратура.