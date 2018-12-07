Отравлением кадетов в Североморске занялись следователи, корпус закрыт
К большой проверке на тему, что же случилось в Североморском кадетском корпусе, подключились следователи. Само образовательное учреждение закрыли.
- Следователи в рамках процессуальной проверки устанавливают причины и обстоятельства обращения подростков из североморского кадетского корпуса за медицинской помощью с вечера 6 декабря до утра 7 декабря, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета России по Мурманской области Наталия Тростина.
Уже изъяты документы, устанавливаются признаки преступления со стороны сотрудников образовательного учреждения, в том числе медицинского персонала и других лиц, которые отвечали за здоровье ребят.
Снимок с места происшествия. Фото: следственный комитет по Мурманской области.
По предварительным данным, известно о 22 юных северянах, которые почувствовали недомогание. Не исключено, что речь идет о коллективном отравлении из-за еды в столовой. Сейчас дети находятся в больнице и чувствуют себя удовлетворительно.
Заметим, что в Североморском кадетском корпусе, который находится в введении министерства образования и науки Мурманской области, учащиеся находятся круглосуточно.
Свои проверки по ситуации в корпусе проводят также региональный Роспотребнадзор и прокуратура.