2018-12-07T14:55:25+03:00
Происшествия

Североморский кадетский корпус проверяют из-за массового отравления детей

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились почти 20 кадетов
Мария ПАШЕНКОВА
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Прокуратура Мурманской области сообщила о разбирательствах по поводу происшествия.Прокуратура Мурманской области сообщила о разбирательствах по поводу происшествия.Фото: Людмила ШЕКА
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Очередной случай недомогания детей в общеобразовательном учреждении случился в Заполярье. Он пополнил копилку, в которой уже есть садик "Земляничка" в Мурманске, "Северяночка" в Снежногорске и Мурманская областная детская клиническая больница.

В этот раз проверка идет в Североморском кадетском корпусе. Здесь, по предварительным данным, 20 учащихся почувствовали недомогание, кадеты обратились за помощью в областную детскую больницу.

- В ходе проверки с привлечением контролирующих органов будет дана оценка соблюдению условий воспитания детей, в том числе санитарного законодательства при организации приготовления пищи. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц. Проведение проверки находится на контроле прокурора области, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Как стало известно "КП", в эти минуты проходит комиссия по разбору сложившейся ситуации, в которой участвует руководство корпуса и сотрудники областного Роспотребнадзора. Сейчас выдвигается версия о массовом отравлении из-за еды в столовой, но точные данные будут получены только после эпидемиологического расследования.

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