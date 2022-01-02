Какие фильмы, снятые в Мурманской области, стоит посмотреть на новогодних каникулах

Если один из праздничных вечеров вы решите посвятить уютному лежанию в кровати или на диване за просмотром кино, то мы подскажем, какие фильмы, снятые в Мурманской области, стоит посмотреть Фото: Антон ЗАБИРОВ

Долгие новогодние каникулы только начались. Если один из праздничных вечеров вы решите посвятить уютному лежанию в кровати или на диване за просмотром кино, то мы подскажем, какие фильмы, снятые в Мурманской области, стоит посмотреть, ведь всегда приятно увидеть родные пейзажи. К слову, в Заполярье снято около 120 кинолент.

«Морозко» (0+) Фото: Кадр из фильма

«Морозко» (0+)

Режиссер Александр Роу

Знаменитую сказку Александр Роу снимал в Оленегорске. Сказочную деревню, где происходят события, построили прямо в лесу. А северянам даже достались роли, например, заполярные спортсмены сыграли разбойников. Директор городского спорткомплекса Оленегорска Константин Браславский выполнял за Георгия Милляра часть трюков. Мурманская область официально признана родиной Морозко. Заполярье получило свое место на «Сказочной карте России».

«Левиафан» (18+) Фото: Кадр из фильма

«Левиафан» (18+)

Режиссер Андрей Звягинцев

Именно благодаря этому фильму мир узнал о Териберке.

Автослесарь Николай Сергеев живет со второй женой Лилей и сыном от первого брака в маленьком северном городке на берегу моря. Нечистый на руку мэр города Шелевят пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных судов Николай обращается за помощью к бывшему сослуживцу Дмитрию, успешному столичному адвокату. Но приезд московского гостя лишь усложняет и без того непростую жизнь Николая.

«Полярный» (16+) Фото: Кадр из фильма

«Полярный» (16+)

Режиссеры: Михаил Старчак, Константин Статский

Оба сезона сериала снимали в Кировске.

Известный в середине 90-х бандит Витя Мясник, давно отошедший от дел и владеющий экофермой, по просьбе бывшего подельника согласился передержать на своем офшорном банковском счете воровской общак. Когда же пришло время возвращать деньги, волею обстоятельств Витя забыл пароль от счета. Понимая, что ему никто не поверит, он бежит и случайно попадает в расположенный на Севере город Полярный.

«Везет» (16+) Фото: Кадр из фильма

«Везет» (16+)

Режиссер Владимир Щегольков

Этот сериал снимали и в Мурманске, и в Кировске. Одну из ролей сыграл даже губернатор Андрей Чибис.

Иван Потапов был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд и серьезная травма стоили ему карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один.

По иронии судьбы теперь он работает «трезвым водителем» и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами; бизнесмена, решившего покончить с собой; малолетнюю «ночную бабочку» в бегах; замерзающего на ледяной трассе раввина.

Развозя пассажиров и попадая в неожиданные и удивительные истории, Иван встречает инспектора ДПС Миху Паламарчука, циничного прохиндея, который станет ему верным другом, и заводит романтические и непредсказуемые отношения со Светланой Петровной, в прошлом содержанкой состоятельных господ.

«Мертвое озеро» (16+) Фото: Кадр из фильма

«Мертвое озеро» (16+)

Режиссер Роман Прыгунов

Еще один сериал, который снимали в Кировске.

Владелец урановых рудников Юрий Кобрин – царь и бог в родном Чангадане. Его бизнес идет в гору, и кажется, что ничто не может ему помешать. Но однажды дочь олигарха находят мертвой: кто-то использовал ее для обряда ритуального жертвоприношения. Чтобы найти убийцу, Кобрин выписывает из Москвы лучшего детектива - Максима Покровского. То, с чем сталкивается столичный следователь в маленьком северном городке, бросает вызов всему, на что он опирался в своей работе. Покровскому предстоит разобраться в сложном клубке из криминала, корпоративных интриг и мрачных тайн семейства Кобриных.

«Перевал Дятлова» (16+) Фото: Кадр из фильма

«Перевал Дятлова» (16+)

Режиссер Валерий Федорович

Зима 1959 года. Уральские горы. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло с туристами: погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под негласным руководством майора КГБ Олега Костина. Обнаруживая все новые улики, Костин понимает, что в этом деле слишком много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий.

Уральские пейзажи в кадре было решено заменить хибинскими.

Со дна вершины (12+) Фото: Кадр из фильма

Со дна вершины (12+)

Режиссеры: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев

Алексей Царев – семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей первый во всем. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но все меняется в один миг. Снимали фильм в Кировске.

«Ледокол» (12+) Фото: Кадр из фильма

«Ледокол» (12+)

Режиссер Николай Хомерики

Площадкой для съемок этого фильма стал ледокол «Ленин».

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. Горючее на исходе… Нервы на пределе… И даже если можно было бы уйти – деваться все равно некуда. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение - и тяжелые льды раздавят судно…

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