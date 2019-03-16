2019-03-16T08:56:11+03:00
Телевизор

Евгений Цыганов о съемках в Мурманской области: "Думал, уши просто отвалятся"

Исполнитель главной роли в "Мертвом озере" восхитился красотой Кольского Севера
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Евгений Цыганов увидел во время съемок в Хибинах северное сияние.Евгений Цыганов увидел во время съемок в Хибинах северное сияние.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

14 марта на платформе ТНТ-PREMIER прошла премьера мистического сериала "Мертвое озеро". Напомним, снимали его в Мурманской области: Кировск и Хибины стали прекрасными природными декорациями к истории про загадочное убийство и его расследование.

Актер Евгений Цыганов, сыгравший главную роль в проекте, в гостях у "Вечернего Урганта" рассказал свои впечатления от Кольского Севера.

- Твой герой приехал в тонком пальто. Ему говорят: "Ты бы пуховик прикупил", - обратился к актеру Иван Ургант. - Как было на самом деле?

- В какой-то момент я схватился за уши, которые одевают между съемками, чтобы не испортить прическу, и сказал, что я без них в кадр не пойду, - рассказал Евгений Цыганов про работу в условиях заполярного апреля. - Потому что уши просто отвалятся. Потом [в сериале] оправдали, что он [герой] в ушах.

Также актер вспомнил, что видел северное сияние, правда, его не сняли для сериала. Поэтому потом пришлось дорисовывать в кадре. Но Евгений Цыганов признал, что природа нашего Севера очень красива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Мурманске огни телебашни погасли в знак траура о погибших в Новой Зеландии
Мурманские моряки с судна ESER, задержанные в Кабо-Верде, жалуются на ужасные условия содержания
В Мурманской области столкнулись бетономешалка и грузовик - двое пострадавших
В Мурманске и области ищут очевидцев аварии с Chevrolet Niva и Lada XRAY, которая произошла под Новый год в Карелии
У автора грибов Заполярного авангарда появился последователь
Мурманская область возглавила Северо-Запад в экологическом рейтинге по итогам зимы
Мурманской области обещают дешевую треску в рамках программы «Доступная рыба»
В Мурманской области 200 миллионов рублей заложено на лесные пожары
Таксист попытался проехать в Североморск по поддельному командировочному
Оленихе с полуострова Рыбачий ампутировали сломанную ногу
Три пожарные машины прибыли к художественному музею в центре Мурманска
Александр Васильев прокомментировал свое скандальное интервью в Мурманске и критику в адрес Аллы Пугачевой
На истории кота со сломанным позвоночником из Колы пытаются нажиться мошенники