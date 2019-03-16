Евгений Цыганов о съемках в Мурманской области: "Думал, уши просто отвалятся"

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-16T08:56:11+03:00

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14 марта на платформе ТНТ-PREMIER прошла премьера мистического сериала "Мертвое озеро". Напомним, снимали его в Мурманской области: Кировск и Хибины стали прекрасными природными декорациями к истории про загадочное убийство и его расследование.

Актер Евгений Цыганов, сыгравший главную роль в проекте, в гостях у "Вечернего Урганта" рассказал свои впечатления от Кольского Севера.

- Твой герой приехал в тонком пальто. Ему говорят: "Ты бы пуховик прикупил", - обратился к актеру Иван Ургант. - Как было на самом деле?

- В какой-то момент я схватился за уши, которые одевают между съемками, чтобы не испортить прическу, и сказал, что я без них в кадр не пойду, - рассказал Евгений Цыганов про работу в условиях заполярного апреля. - Потому что уши просто отвалятся. Потом [в сериале] оправдали, что он [герой] в ушах.

Также актер вспомнил, что видел северное сияние, правда, его не сняли для сериала. Поэтому потом пришлось дорисовывать в кадре. Но Евгений Цыганов признал, что природа нашего Севера очень красива.

ИСТОЧНИК KP.RU