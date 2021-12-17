Сравниваем чеки из магазина 2002 и 2021 годов: как изменилась стоимость товаров в Мурманской области

Сколько же в наши дни надо заплатить за такой же набор продуктов? Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Раньше на две тысячи рублей можно было купить продукты на всю неделю, а теперь меньше пяти не выходит! И это мы не покупаем ничего деликатесного, - жалуется моя знакомая, и с ней трудно не согласится.

Как изменились цены, наглядно показывает чек за 2002 год, который опубликовала группа «Мурманск».

Почти 292 рубля - столько заплатил покупатель за 20 позиций. В том числе за сосиски, пиво, творог, зелень, йогурт и т.д.

Почти 292 рубля - столько заплатил покупатель за 20 позиций. Фото: vk.com/murmanskgroup

Сколько же в наши дни надо заплатить за такой же набор продуктов? Возьмем цены крупной торговой сети, выбрав самую низкую стоимость из предложенных.

Творог 5% (200г) - было 11,6 рубля, стало 80 рублей

Масса творожная (упаковка)- было 17.30 рубля, стало 50 рублей

Упаковка майонеза - было 25,6 рубля, стало 50 рублей.

Сочник с творогом (1 штука) - было 6,6 рубля, стало 38 рублей.

Глазированные сырки (2) - было 13,8 и 14 рублей, стало по 25 рублей.

Сосиски гриль (упаковка) - было 20,3 рубля, стало 100 рублей.

Йогурт «Данон» (1 упаковка) - было 12,3 рубля, стало 30 рублей.

Кета малосольная (200 г) - было 40 рублей, стало 289 рублей.

Сок морковный (0,6) - было 7,46 рубля, стало 396 рублей.

Подсолнечное масло (литр) - было 20,5 рубля, стало 114 рублей.

Пучок петрушки - было 3 рубля, стало 45 рублей.

Печенье минутка (300 г) - было 15,9 рубля, стало 120 рублей.

Кукурузные хлопья (350 г) - было 12.9 рубля, стало 90 рублей.

Плюшка (1 штука) - было 5,3 рубля, стало 49 рублей.

Пиво «Невское» (0,3) - было 12,5 рубля, стало 40 рублей.

Черные оливки (упаковка) - было 19,2 рубля, стало 80 рублей.

Сметана 20% (упаковка) - было 11,2 рубля, стало 40 рублей.

Паштет из куриной печени (упаковка) - было 11,3 рубля, стало 36 рублей.

Итого чек за 2021 год вышел на 1697 рублей, больше почти в 6 раз!

Напомним, как изменилась стоимость оливье и селедки под шубой в 2021 году.

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