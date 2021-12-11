Семь знаменитостей, которые рассказали историю кота Кузи из Северодвинска

Немаленькую роль сыграло то, что о Кузе рассказывали знаменитости и публичные люди.

Дело об убийстве кота Кузи в Северодвинске передано в суд. Напомним: сожители Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев летом этого года украли 14-летнего кота у матери мужчины и долго над ним издевались, замучив до смерти.

Две петиции, которые создали зоозащитники после того, как стало известно об этой жуткой истории, собрали свыше 100 тысяч подписей, а если добавить те, что были собраны в разных городах страны вживую, то будет около 200. Немалую роль сыграло и то, что о Кузе рассказывали знаменитости и публичные люди.

- Я рад тому, что дело дошло до правоохранительных органов. Убежден, что виновные понесут наказание. Мы породили целое поколение людей, которые просто не понимают сущности животных, они относятся к ним как к каким-то виртуальным персонажам, с которыми можно делать все что хочешь, как в компьютерной игре: хочешь – оторви голову, хочешь – не оторви, - рассказал Эдгард Запашный.

Его брат Аскольд Запашный заявил, что надо устроить показательную порку, чтобы на этом примере остальные поняли, как нельзя делать.

- Мне больно от того, что такое происходит в нашем мире, - прокомментировала ситуацию Алина Загитова.

Певица Екатерина Семенова заметила: «Жаль, что нет смертной казни», имея в виду убийц животных и детей.

Историю Кузи освещали заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, певец Трофим, депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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