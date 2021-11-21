«Вы понимаете, к чему все идет?»: Для убийц кота Кузи в Северодвинске требуют самого строгого наказания

14-летнего Кузю замучили до смерти. Фото: vk.com/kyza_2021

Только пять лет колонии, никаких условных, смягчения и прочего – на этом настаивают зоозащитники. Речь идет о наказании для Анны-Виктории Громович и Артема Лаврентьева из Северодвинска, которые прославились на всю страну из-за жестокого убийства кота Кузи.

Месть за ссоры

14-летний рыже-белый Кузя жил у матери Артема Елены Юрьевны, которая была не в ладах с сожительницей сына. Пожилой женщине не нравилось, что пара пьет, не работает, плохо воспитывает совместную дочь. К слову, от другого мужчины Анна-Виктория родила двоих сыновей, которых он и воспитывает. Ее же больше занимало написание стихов и ведение неоднозначного «дневника» в «ВКонтакте».

Елена Юрьевна и ее "творческая" невестка жили в коммунальной квартире и часто ругались. Этим летом Громович решила отомстить свекрови: вместе с сожителем она украла Кузю. Сын же сказал матери, кто кот сбежал. Пока та его искала, пара мучила мурлыку в соседней комнате: вырывала усы, резала, ломала кости. Все это в подробностях Громович и Лаврентьев записывали на видео и… выкладывали в сеть.

- Где ты была, когда твоего кота мучили? Он пропал, а на самом деле был у меня. Почему ты не слышала его раздирающий крик? Он звал тебя на помощь. Ты была близко, но не слышала его мучительные вопли. Обожаю его мучить! – говорит в одном из видео Анна-Виктория.

Кузю мучили несколько дней, а потом убили. Специалисты, забравшие на экспертизу после возбуждения уголовного дела тело рыжего котика, были в ужасе от его внешнего вида. Горе-сына сейчас обвиняют в жестоком обращении с животными и краже банковской карты у матери, его сожительницу-"поэтессу" – только в жестоком обращении.

Анна-Виктория и ее сожитель Артем несколько дней мучили кота и снимали все на видео. Фото: vk.com/kyza_2021

Интернет все помнит

Громович быстро удалила со своих страниц в «ВКонтакте» видео с мучениями Кузи, но интернет все помнит. До сих пор ролики, которые лучше не смотреть не только детям и беременным, а вообще всем, гуляют в сети. В паблике-«дневнике» женщины, где она делилась своими мыслями, каждый день появляются десятки возмущенных постов от тех, кто прочитал историю Кузи.

Зоозащитники и волонтеры требуют для живодеров самого сурового наказания. Они создали две петиции. Первую, от Архангельского отделения общественной организации «Альянс защитников животных», подписало более 240 тысяч человек, вторую, от этой же организации, – свыше 50 тысяч. Также в разных городах страны - от Санкт-Петербурга до Курска - идет сбор подписей в зоомагазинах, ветлечебницах, на улицах. Главная цель – чтобы паре не смягчили наказание, а дали пять лет. Также будет рассмотрен вопрос об опеке над их несовершеннолетней дочерью.

Всероссийский масштаб

На историю Кузи обратили внимание знаменитости.

— Издевательство над животными неприемлемо, в присутствии ребенка — тем более. Я очень рад, что большое количество адекватных людей консолидировалось вокруг этой проблемы, - рассказал сайту «Известия» народный артист РФ дрессировщик Эдгард Запашный.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram написала, что с живодерством надо бороться.

Сейчас Лаврентьев находится под домашним арестом и ему запрещено общаться с матерью. Анну-Викторию отпустили под обязательство о явке. На время расследования уголовных дел Елена Юрьевна подписала документ о неразглашении.

- Вы понимаете, к чему все идет? Они хотят оставить нас без какой-либо информации. А если и суд будет закрытым, то что?- спрашивает администратор паблика «Кота Кузю не вернуть, но их накажем...».

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