Алина Загитова о жестоком убийстве кота в Северодвинске: «С живодерством надо бороться»

В Санкт-Петербурге Кузе поставили памятник. Фото: vk.com/kiskisclan

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отреагировала на жестокое убийство кота Кузи в Северодвинске. У себя в Instagram она разместила информацию о громком деле.

- Я считаю, с живодерством надо бороться, - написала Алина.

Напомним: в августе этого года сожители Сергей и Ирина Кольцовы (имена изменены) украли у мамы Сергея Елены Юрьевны 14-летнего кота Кузю. Несколько дней они мучили животное, пока не убили его. Все пытки живодеры записывали на видео и выкладывали в сеть, благодаря этому их и заметили зоозащитники, обратившиеся в полицию. Не исключено, что Кузю мучили на глазах у несовершеннолетней дочери Кольцовых, по крайней мере, в одном из видео на заднем фоне слышен детский голос.

В отношении сожителей возбудили уголовные дела за жестокое обращение с животными с демонстрацией в интернете, а в отношении Сергея еще и за кражу: вместе с котом он мог украсть у матери банковскую карту. Сейчас ему запрещено общаться с родственницей.

Зоозащитники создали два петиции, требуя наказать Кольцовых. В общей сложности они собрали уже более сотни тысяч подписей. В Санкт-Петербурге Кузе поставили памятник.

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