В Архангельской области на реке Вычегда упал в воду с баржи УАЗ

На место выехал Котласский транспортный прокурор Даниил Смирнов. Фото: Северо-западной прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после происшествия на реке Вычегда. По ней водным транспортом перевозили автотехнику, и одна из машин упала в воду.

- По предварительным данным, 15 ноября около 12.30 на 36,4 километре реки Вычегды при погрузке на баржу, буксируемой теплоходом Лахома, грузовик ЗИЛ-131 наехал на УАЗ, который стоял впереди, из-за чего последний съехал в воду, - сообщили в ведомстве.

На место выехал Котласский транспортный прокурор Даниил Смирнов. Прокуратура выяснит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры. На данный момент пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не имеется. Эксплуатантом теплохода Лахома и баржи Б-130 является индивидуальный предприниматель. Он оказывает услуги по перевозке автотехники.

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