Замученному в Северодвинске коту Кузе поставили памятник в Санкт-Петербурге

На городском кладбище животных в Санкт-Петербурге теперь есть мемориал Кузи. Фото: vk.com/kiskisclan

История 14-летнего кота Кузи из Северодвинска не утихает третий месяц. Напомним: в августе его украли Ирина и Сергей Кольцовы. Котик жил с матерью Сергея, с которой невестка не ладила. Кузю мучили, пока он не умер. Все происходило в коммунальной квартире: в одной комнате шли пытки, а в другой жила хозяйка кота. Чтобы та не слышала крики, Сергей и Ирина включали музыку погромче.

При этом пара выкладывала в «ВКонтакте» видео с истязаниями мурлыки, на которые быстро отреагировали зоозащитники. Полиция возбудила уголовные дела по статье о жестоком обращении с животными, которое демонстрировалось в сети, а также горе-сын проходит по статье о краже – вместе с котом он забрал у матери банковскую карту. Сергей сейчас находится под домашним арестом, Ирину отпустили под обязательство о явке, так как у пары есть маленькая дочь.

Тысячи людей требуют наказать пару живодеров по всей строгости. В сети есть две петиции: первая набрала свыше 112 тысяч подписей, вторая - более 29 тысяч. Также неравнодушные граждане в разных городах проводят сбор подписей во время акций и флешмобов, листы разместили у себя многие ветклиники.

А в Санкт-Петербурге на городском кладбище животных установили мемориал Кузе. Активисты также провели субботник под названием «ЯмыКузя», которое созвучно флешмобу, запущенному зооволонтерами.

"В память о коте Кузе из Северодвинска, которого неделю пытали и убили садисты, и в память о всех замученных живодерами животных..." - написано на плите с фотографией Кузи.

В ближайшее время в Северодвинске должен решиться вопрос с опекой над дочерью Сергея и Ирины. Не исключено, что она была свидетелем пыток.

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