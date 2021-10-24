«ЯмыКузя»: В Архангельской области запустили флешмоб после жестокого убийства кота

Кота Кузю мучили почти месяц.

Рыженький старенький котик Кузя смотрит на людей теперь уже только со снимков. Летом его украли Ирина и Сергей Кольцовы, чтобы потом неделю за неделю мучить. Так Ирина хотела насолить своей свекрови Елене Юрьевне (хотя с Сергеем не была расписана), которая якобы постоянно обзывала ее и не давали жизни – а соседствовали женщины в коммуналке. Сын же встал на сторону любимой женщины.

История 14-летнего Кузи глубоко потрясла не только жителей Северодвинска, где произошла, но и других регионов. Супруги сказали Елене Юрьевне, что ее любимец сбежал. «Да в окно выпрыгнул, ищите! Или сам придет», - ухмылялись они. А сами прятали Кузю в соседней комнате. Включали музыку погромче, чтобы никто ничего не слышал, и пытали мурлыку. Свекровь Ирины имела привычку ходить дома в наушниках, чтобы не слышать вечные оскорбления от невестки, поэтому не слышала крик кота. Пара же снимала все на видео и выкладывала ролики в «ВКонтакте».

Сергей помогал сожительнице мучить кота.

Сергей сейчас находится под домашним арестом, Ирину отпустили под обязательство о явке, так как у пары есть маленькая дочь. Двух сыновей Кольцовой от первого брака их отец воспитывает сам.

Северяне требуют для живодеров самого жестокого наказания. По статье о жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц с публичной демонстрацией в интернете, паре грозит до пяти лет лишения свободы, а Сергей еще проходит и по статье о краже – вместе с котом сынок прихватил у матери еще и банковскую карту.

Петицию, созданную после убийства Кузи, подписало уже более 96 тысяч человек – это может стать одним из лучших показателей на сайте change.org. И чтобы привлечь еще больше внимания и к петиции, и к истории замученного котика, жители Архангельской области запустили в соцсетях флешмоб «#ямыкузя».

- Зачем флешмоб? Чтобы это дело не забылось, не замылилось в новостном потоке. Подписывайте петицию. Я и мои два кота, Рыжик и Кузенька, участвуем. Никогда не участвовала во флешмобах, но сейчас не могу иначе, - пишет северянка Светлана Погорельская.

Всех неравнодушных просят распространять информацию в соцсетях о петиции с хештегами #ямыкузя, #флешмобкузя, #срокзакузю, #кузюневернутьноихнакажем. Некоторые даже выкладывают фотографии со своими любимцами.

В Архангельской области запустили флешмоб после смерти Кузи. Фото: vk.com/kyza_2021

Зооволонтеры уже направили обращение в Генпрокуратуру и президенту. А пока возмущенные поступком Кольцовых люди засыпают их страницы в соцсетях гневными сообщениями. Особо ретивые даже написали в подъезде, где жила пара, угрозы. Но волонтеры призывают не переходить к крайностям.

Подробнее о флешмобе можно прочитать здесь.

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