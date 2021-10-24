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Дом. Семья24 октября 2021 16:57

«ЯмыКузя»: В Архангельской области запустили флешмоб после жестокого убийства кота

Сотни человек требуют наказать семейную пару, месяц мучавшую Кузю
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Кота Кузю мучили почти месяц.

Кота Кузю мучили почти месяц.

Рыженький старенький котик Кузя смотрит на людей теперь уже только со снимков. Летом его украли Ирина и Сергей Кольцовы, чтобы потом неделю за неделю мучить. Так Ирина хотела насолить своей свекрови Елене Юрьевне (хотя с Сергеем не была расписана), которая якобы постоянно обзывала ее и не давали жизни – а соседствовали женщины в коммуналке. Сын же встал на сторону любимой женщины.

История 14-летнего Кузи глубоко потрясла не только жителей Северодвинска, где произошла, но и других регионов. Супруги сказали Елене Юрьевне, что ее любимец сбежал. «Да в окно выпрыгнул, ищите! Или сам придет», - ухмылялись они. А сами прятали Кузю в соседней комнате. Включали музыку погромче, чтобы никто ничего не слышал, и пытали мурлыку. Свекровь Ирины имела привычку ходить дома в наушниках, чтобы не слышать вечные оскорбления от невестки, поэтому не слышала крик кота. Пара же снимала все на видео и выкладывала ролики в «ВКонтакте».

Сергей помогал сожительнице мучить кота.

Сергей помогал сожительнице мучить кота.

Сергей сейчас находится под домашним арестом, Ирину отпустили под обязательство о явке, так как у пары есть маленькая дочь. Двух сыновей Кольцовой от первого брака их отец воспитывает сам.

Северяне требуют для живодеров самого жестокого наказания. По статье о жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц с публичной демонстрацией в интернете, паре грозит до пяти лет лишения свободы, а Сергей еще проходит и по статье о краже – вместе с котом сынок прихватил у матери еще и банковскую карту.

Петицию, созданную после убийства Кузи, подписало уже более 96 тысяч человек – это может стать одним из лучших показателей на сайте change.org. И чтобы привлечь еще больше внимания и к петиции, и к истории замученного котика, жители Архангельской области запустили в соцсетях флешмоб «#ямыкузя».

- Зачем флешмоб? Чтобы это дело не забылось, не замылилось в новостном потоке. Подписывайте петицию. Я и мои два кота, Рыжик и Кузенька, участвуем. Никогда не участвовала во флешмобах, но сейчас не могу иначе, - пишет северянка Светлана Погорельская.

Всех неравнодушных просят распространять информацию в соцсетях о петиции с хештегами #ямыкузя, #флешмобкузя, #срокзакузю, #кузюневернутьноихнакажем. Некоторые даже выкладывают фотографии со своими любимцами.

В Архангельской области запустили флешмоб после смерти Кузи. Фото: vk.com/kyza_2021

В Архангельской области запустили флешмоб после смерти Кузи. Фото: vk.com/kyza_2021

Зооволонтеры уже направили обращение в Генпрокуратуру и президенту. А пока возмущенные поступком Кольцовых люди засыпают их страницы в соцсетях гневными сообщениями. Особо ретивые даже написали в подъезде, где жила пара, угрозы. Но волонтеры призывают не переходить к крайностям.

Подробнее о флешмобе можно прочитать здесь.

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