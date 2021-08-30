Ядерная опасность под толщей воды: 17 лет назад в Баренцевом море трагически затонула подлодка К-159

Затонувшая подложка до сих пор представляет опасность. Фото: архив "КП"

В 2003 году подводная лодка К-159 затонула в Баренцевом море. Она отработала 9 боевых служб, прошла 212618 морских миль за 25364 ходовых часов. Последний поход состоялся в 1989 году, и с тех пор подлодка находилась на отстое в Гремихе.

2000-е годы характеризовались бурным сотрудничеством с иностранными экологическими организациями, и 16 атомных лодок должны были быть утилизированы по специальной программе. Говорят, что АПЛ К-159 была тринадцатой по счету.

В 2003 году было принято решение о буксировке подлодки в Снежногорск на утилизацию на судоремонтном заводе «Нерпа». Для этого к ней прикрепили понтоны, которые необходимо было докачивать воздухом каждые пять часов. Для этого экипаж подлодки должен был находиться внутри машины.

К буксировке субмарины привлекли 9 человек, перед которыми поставили задачу провести внутри стальной машины трое суток без электричества и систем гигиены. Однако при проходе острова Кильдин начался сильный шторм, оторвало понтоны, началась течь. В ночь на 30 августа лодка начала тонуть.

К-159 затонула рядом с Килдином. Фото: архив "КП"

Как потом восстанавливало следствие, капитан судна Сергей Лаппа просил разрешение на выход к береговой линии Кильдина, но ему долгое время приходили приказы продолжать борьбу за живучесть судна. Разрешение выйти на мель поступило тогда, когда было уже поздно. Встал вопрос о спасательной операции экипажа, но выбраться из подлодки смогли только три человека. Только один из них, Максим Цибульский, остался в живых - он последний выплывал из лодки, когда она шла ко дну. Двое его товарищей погибли от переохлаждения и утонули. Остальные тела не нашли.

Адмиралу Сучкову, который командовал операцией по транспортировке и спасению людей, предъявили обвинение по статье 293 часть 2 УК РФ - халатность, повлекшая смерть людей. Он получил четыре года условно с отсрочкой на два года. Еще одно уголовное дело возбудили против капитана буксира Сергея Жемчужного, но в 2005 году его прекратили за отсутствием состава преступления.

АПЛ К-159 до сих пор находится на две Баренцева моря, и представляет собой опасность радиационного загрязнения. На лодке отсутствуют дополнительные защитные барьеры между отработанным ядерным топливом и морской средой. Субмарина затонула случайно, и не была специально подготовлена к затоплению. По последним данным, первый контур ее не разгерметизировался, и Росатом рассматривает варианты поднятия ее со дна.

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