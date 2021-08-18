Фиолетовые, лимонно-желтые и… обычные: Какие грибы нельзя собирать в Мурманской области

Некоторые из этих грибов выглядят так необычно, что вы сразу поймете: они редкие и лучше их не трогать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области вовсю идет сезон "тихой охоты". Но далеко не все грибы можно собирать. И не только потому, что они ядовитые или растут у дорог и других объектов, влияющих на экологию. Просто некоторые грибы занесены в Красную книгу Мурманской области, и за то, что вы их срежете или даже просто пнете, можно попасть под уголовную статью. Разберемся, какие краснокнижные грибы нельзя собирать на Кольском полуострове.

Микростома вытянутая. Фото: Красная книга Мурманской области / portal.kgilc.ru/redbook

Всего таких грибов 18 видов: микростома вытянутая, саркосома шаровидная, паутинник фиолетовый, лаковица фиолетовая (лиловая), эльмерина кариевая, лисичка желтая, клавариадельфус пестиковый, клавариадельфус усеченный, сидера нежная, постия зимняя, постия персиково-красная, флавипорус лимонно-желтый, юнгхуния сминающаяся, дихомитус грязноватый, лептопорус мягкий, скелетокутис лиловый, клавикорона тиссовая, ежовик коралловидный. Их описание можно прочитать здесь.

Саркосома шаровидная. Фото: Красная книга Мурманской области / portal.kgilc.ru/redbook

Некоторые из этих грибов выглядят так необычно, что вы сразу поймете: они редкие, и лучше их не трогать, в лучшем случае – просто сфотографировать. А некоторые кажутся привычными, те же лисички (их в этом году, кстати, много). Северяне, вспоминая, что в средней полосе их собирают ведрами, думают: а почему у нас нельзя? Ответ прост: то, что в большом количестве появляется там, где тепло, с трудом растет на Крайнем Севере.

Лаковица фиолетовая (лиловая). Фото: Красная книга Мурманской области / portal.kgilc.ru/redbook

Что будет, если проигнорировать запрет? За сбор, продажу, приобретение краснокнижных грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 100 до 150 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

Паутинник фиолетовый. Фото: Красная книга Мурманской области / portal.kgilc.ru/redbook

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