В Мурманске жители встретили лису

Это уже не первая встреча с рыжими плутовками в черте города, но первая в таком близком контакте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 17 августа, к нам в редакцию "КП"-Мурманск" читатели прислали видео красавца лиса, который гулял в районе Ледокольного проезда в Мурманске, недалеко от горнолыжного склона. Ребята смогли заснять его на видео с расстояния всего в 10 метров.

- Он был черный, толстый. Сидел, ел всякое, блох ловил, красовался перед нами, - рассказали нам читатели, пожелавшие остаться анонимными.

Это уже не первая встреча с рыжими плутовками в черте города, но первая в таком близком контакте. Так, в начале августа в Мурманске в Долине Уюта заметили хромую лису с добычей. Также рыжего зверя видели на АЗС в Полярном.

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