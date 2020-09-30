Жители Мурманской области собирают лисички, занесенные в Красную книгу региона

Жители Мурманской области забывают, что лисички занесены в Красную книгу региона. Фото: vk.com/mlive51

Грибов этой осенью в Мурманской области видимо-невидимо! Северяне до сих пор выходят из леса с полными ведрами и пакетами. Правда, не все, что мы видим под ногами, надо срезать и забирать.

Речь идет не только о поганках, но и вполне съедобных и даже деликатесных грибах. Например, северяне вовсю хвастаются в соцсетях, как насобирали лисичек и нажарили их с картошкой. Только стоимость такого блюда может быть как в ресторане.

Дело в том, что лисички желтые занесены в Красную книгу Мурманской области со статусом "Редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому". На Кольском полуострове эти грибы можно встретить в заповедник "Пасвик", Лапландском заповеднике, Кандалакшском заповеднике, Хибинах, Лувеньгской тундре, у подножья Ров-горы.

За то, что грибник срежет лисичку, ему грозит наказание. За сбор, продажу, приобретение краснокнижных грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 100 до 150 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

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