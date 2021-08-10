Мэр Мурманска Андрей Сысоев уходит в отставку

С чем связан его уход - пока что не известно. Фото: администрация Мурманска

Глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев сообщил о своем уходе с поста мэра города. 23 августа он сложит полномочия председателя мурманского Совета депутатов на внеочередном заседании совета. Однако депутатскую деятельность продолжит.

- В ближайшее время я принял решение полностью посвятить себя деятельности по реализации важных для города проектов. Уверен, что для этой непростой работы у меня достаточно сил, знаний и опыта. К сожалению, решение этих задач потребует от меня сложения полномочий главы муниципального образования. В связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов, - отметил на брифинге Андрей Сысоев.

Напомним, что в мае вокруг главы Мурманска разгорелся скандал из-за дома в Латвии, принадлежащего его экс-супруге, который он якобы не задекларировал. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил правоохранительные органы проверить главу Мурманска на соответствие занимаемой должности. А сам Андрей Сысоев назвал все это "информационной провокацией". Тогда он заявил, что не собирается уходить в отставку. Спустя три месяца его планы кардинально изменились.

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