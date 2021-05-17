Андрей Сысоев: В отставку я уходить не собираюсь

Глава Мурманска Андрей Сысоев прокомментировал скандал с недвижимостью в Латвии своей экс-супруги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Мурманска Андрей Сысоев прокомментировал скандал с недвижимостью в Латвии своей экс-супруги.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил проверить главу областного центра на соответствие занимаемой должности. Сам Андрей Сысоев сообщил, что тоже подал заявление в правоохранительные органы, считая все происходящее "информационной войной" и "искусственно созданным политическим кризисом в городе". Также он прокомментировал слух о своей отставке.

- Особо горячие головы уже отправили меня в добровольную отставку. В связи с этим считаю необходимым заявить: никаких законов я не нарушал, не нарушаю и не собираюсь нарушать в будущем. Все данные о моих доходах и собственности, а также налоговые декларации неоднократно проверены компетентными органами. Я чист перед законом и перед мурманчанами. И в отставку уходить не собираюсь, - сообщил глава города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собаке из воинской части Североморска провели пластическую операцию по восстановлению участка кожи. Животное растолстело и зацепилось за изгородь (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru