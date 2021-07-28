Любительский лов краба в Мурманской области в 2021 году: Где расположены участки, цены, правила

Первый в истории Заполярья сезон откроется 16 августа и официально продлится до 31 декабря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краба в Мурманской области много - об этом не раз говорили и ученые, и рыбаки. Они наблюдают, как членистоногие делают морское дно пустыней, уничтожая из-за своей прожорливости все на своем пути - от икры рыб до водорослей. После этого остальным обитателям в буквальном смысле нечего есть. Но парадокс: долгие годы ловля краба была запрещена. И только в прошлом удалось добиться, чтобы в Мурманской области разрешили любительский лов краба. Рассказываем, как он будет проходить.

Фото: Правительство Мурманской области

Первый в истории Заполярья сезон откроется 16 августа и официально продлится до 31 декабря. Хотя, как отмечают специалисты, скорее всего, он закончится раньше, ведь в условиях холода нашей зимы, штормов и полярной ночи не каждый захочет выходить в море ради краба.

Всего в Мурманской области определены пять рыболовных участков для вылова деликатеса (см. «Конкретно»). Фирмы, которые буду на них работать, определялись через конкурс.

- Вылов будет осуществляться по путевкам. Их стоимость на каждом участке будет разной, устанавливать ее будет фирма - организатор лова. Для жителей Мурманской области стоимость путевки будет ниже, чем для туристов, - рассказал «КП»-Мурманск» заместитель начальника отдела сельского и рыбного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии региона Андрей Алексеев.

Фото: Правительство Мурманской области

Каждый сможет выловить столько краба, сколько разрешено путевкой. Но есть и ограничения: так, нельзя ловить самок (как отличить их от самцов, смотрите на картинке) и особей, чей размер панциря меньше 15 сантиметров. Также строгие правила действуют в плане того, как ловить деликатес: использовать можно только сетевые ловушки с размером ячейки не менее 70 см, а также крючковые орудия. Их надо обязательно зарегистрировать, равно как и суда, на которых будет выход в море.

Так как туристам не всегда будет легко понять, чем можно ловить, а что подведет под монастырь, предоставлять снасти будут сами фирмы, выигравшие рыболовные участки. Также они будут организовывать трансфер до места, выход судна, удобства на месте. Это значит, что платить надо будет не только за путевку, но еще и за все вышеперечисленное. Так что любительский лов краба обещает быть недешевым. Операторы, которые будут им заниматься, пока не озвучили точные цены, но ожидается, что для местных только путевка будет стоить порядка 1500 рублей.

- Выловленным крабом граждане могут распоряжаться как хотят: отпустить, употребить в еду и т.д. Главное, что это должно быть не коммерческое использование, - уточнил Андрей Алексеев.

Нелишним будет напомнить, что за вылов без путевок и с другими нарушениями грозят штрафы и лишение свободы (смотрите инфографику).

Фото: Правительство Мурманской области

КОНКРЕТНО

Где можно будет ловить краба

Всего в Мурманской области будет действовать пять участков:

- два у Териберки - в районе губ Териберская-1 и Териберская-2

- в бухте Долгая Щель – выход из губы Печенги

- у мыса Ярнышный (Дальние Зеленцы)

- в Святоносском заливе (ЗАТО Островной)

Как уточнили в региональном минприроды, в следующем году количество участков может увеличиться, так как на них есть спрос.

Фото: Правительство Мурманской области

ТТХ

В морях, омывающих Кольский полуостров, водятся два вида краба: камчатский и стригун опилио. Когда говорят про любительский вылов, то имеют в виду камчатского.

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