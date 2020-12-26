С августа 2021 года в Мурманской области начнется любительский вылов краба. Напомним: такой вид отдыха для жителей Кольского полуострова и туристов разрешили этим летом.В регионе выбрали пять рыболовных участков, для которых уже выбраны те, кто будет на них работать.- Большое достижение – мы смогли юридически закрепить легальную любительскую ловлю краба. Также мы определились, что стоимость путевки для местных будет ниже, чем для туристов – тысяча рублей за краба. Такой вид досуга действительно становится доступным, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Стоимость лицензии и сопутствующих расходов для приезжих будут определять компании, которые выиграли рыболовные участки.Также глава региона сообщил, что идет работа по принятию федерального закона, который разрешит рыбакам-любителям продавать улов. Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где будет опробован такой вид заработка.- Наши оппоненты говорили, что у нас таких любителей всего три тысячи человек. Но и они должны иметь возможность зарабатывать, - уточнил Андрей Чибис.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru