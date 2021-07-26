Корабли Северного флота приняли участие в параде на День ВМФ в Санкт-Петербурге

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" Фото: Вера СЛОНСКАЯ

25 июля 2021 года в пятый раз в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге проводился праздничный парад. Часть его прошла на Неве, вторая часть - в Кронштадте. Параллельно с этим парады прошли в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе. Также участвовали в празднике подразделения на Каспийском море и в Сирии.

Приглашенных гостей в зоне для СМИ было очень немного - в основном иностранные делегации и ветераны.

Иностранные делегации в числе приглашенных Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Мы прибыли на КПП в десять утра, а президент Российской Федерации уже поздоровался с личным составом кораблей, стоявших на рейде в Финском заливе, и отбыл в сторону Невы. По всему причалу Восточной Усть-Рогатки выстроились моряки Балтийского флота. Белые начищенные ботинки, сжатые в кулаки руки в перчатках и внимательный, заботливый взгляд: "Отойдите, пожалуйста, от края. Так безопаснее".

Праздничный караул от Балтийского флота Фото: Вера СЛОНСКАЯ

На борту корабля "Перекоп" проходил концерт, куда попасть можно было только по специальным билетам. На пришвартованных кораблях развевались флаги, строем проходили иностранные делегации в парадных мундирах, собирался военный духовой оркестр.

Ровно в 10.00 главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов начал принимать доклады о готовности к параду в городах России. И первым был как раз Североморск. На большом экране, установленном перед зрительской трибуной, можно было увидеть непривычно солнечную флотскую столицу Заполярья. А в это время в Кронштадте тучи не собирались покидать небо. Было сумрачно, ветрено и серо. Фотографии тоже получились именно такими.

В воздушной части парада приняла участие военная авиация Северного флота Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Пока все, даже военный оркестр, смотрели на экран, справа, со стороны дамбы, стал появляться серый дым, и из этого дыма постепенно проступали очертания кораблей. Зрелище - до мурашек! Что-то есть в этом особенное - мощь и сила, романтика и доверие к морю, красота и стройность рядов и линий.

Корабли парада через дамбу заходят в праздничную акваторию Фото: Вера СЛОНСКАЯ

И если в самом Санкт-Петербурге для парада развели мосты, то для подхода к Кронштадту корабли шли через судопропускное сооружение № 1, где автомобильная дорога проходит в туннеле под водой.

Корабли постепенно подходили к трибунам зрителей, и стало видно, что на палубе каждого в ряд выстроился экипаж. Все в белом. Красивые и неподвижные, как атланты у Эрмитажа. А дальше только замирало сердце и кто-то рядом шептал: "Хочу замуж за моряка!". И я поняла, что - тоже. Очень!

Ракетный крейсер дальней морской и океанской зоны "Маршал Устино" Фото: Вера СЛОНСКАЯ

От Северного флота прошел большой десантный корабль "Петр Моргунов" с номером 017 на борту, подводная лодка "Владикавказ", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", ракетный крейсер "Маршал Устинов". И не было никакого резона отказывать себе в маленьком удовольствии - от всей души махать с берега кораблям и морякам на борту, как будто кто-то из них уже мой муж и это огромная радость и гордость видеть его там.

Подводная лодка "Владикавказ" тоже прибыла из Североморска Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Еще не завершился проход кораблей, как в небе показались тройки самолетов. И хотя разобрать бортовые номера было невозможно, мы точно знали, что среди них есть наша авиация - Северного флота. Закончилось все триколором в суровом северном небе.

Праздничный небесный триколор завершил официальную часть парада Фото: Вера СЛОНСКАЯ

И все это действо сопровождал сводный военный духовой оркестр, в котором играют не только мужчины, но и женщины.

В военном духовом оркестре играют не только мужчины, но и прекрасные женщины Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Из-за коронавирусных ограничений въезд в Кронштадт был по специальным пропускам. В этот день на острове закрыли все парки и скверы, музеи, зоны отдыха и даже морские экскурсии. Море в этот день, по словам местных жителей, было "на замке".

Парки, скверы и море в этот день были "на замке" Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Единственное место, куда можно было заглянуть, - Морской Никольский собор, где прошла праздничная служба. Нам довелось увидеть мундир адмирала Ушакова и прикоснуться к его мощам, которые перевезли для праздника из Санаксарского мужского монастыря.

А еще мы нашли музейную экспозицию, посвященную погибшим подводникам, вспомнили "Курск" и АС-31, зажгли в их память свечи и сделали себе пометку - 12 августа не за горами.

Экспозиция в память о подводниках в соборе Фото: Вера СЛОНСКАЯ

В городе было пустынно, немного грустно. Хотелось музыки, танцев и наблюдать за мужчинами в красивой парадной форме, но... пандемия. Вечером должен был прогреметь салют, но полицейские сказали, что территория, откуда можно наблюдать, будет перекрыта. И мы поехали домой. По дороге мысль о том, что если и выходить замуж, то только за военного моряка, так и не отпустила. А значит, праздник отозвался глубоко в сердце. Как же это было красиво!

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