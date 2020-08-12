Героям «Курска» посвящается…

Спустя и 20 лет "Курск" не забыт... Фото: Антон ЗАБИРОВ

Август 2000 года даже спустя два десятка лет болью отзывается в сердцах россиян. Именно в те как и сегодня по северному пасмурные дни люди надеялись на чудо, но его, увы, не произошло. 12 августа 2000 года в арктических водах Баренцева моря погиб атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» с 118 членами экипажа на борту.

Для военослужащих Северного флота 12 августа особенный день. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждый год в этот день в Мурманске и области проходят траурные мероприятия, посвященные тем событиям. И, что удивительно, с каждым годом людей становится все больше. Люди несут цветы к мемориалам и не могут сдержать слез, которые так и не смогло высушить время. Этот год не стал исключением.

Торжественно-траурные митинги, военные марши и богослужения прошли в ЗАТО Видяево, откуда подлодка ушла в свой последний поход, ЗАТО Александровск – колыбель подводных сил Северного флота и Мурманске у мемориала «Морякам, погибших в мирное время».

Первые лица Мурманска и области сказали немало трогательных и важных слов в память о погибших. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уроки прошлого

В столице Заполярья траурный митинг начался с минуты молчания. С первыми ударами хронометра пошел дождь, но никто из мурманчан не покинул не стройные ряды собравшихся. Одни поглубже надвинули капюшоны, другие раскрыли зонты, но никто и не подумал уйти. Был среди северян и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который специально на день прервал свой отпуск.

Никакой дождь не мог помешать северянам почтить память егроев "Курска". Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Эта дата трагичная и тяжелая для всей страны, для жителей Мурманска и области, для Видяево, поэтому я не мог отдать памяти подводниками, не находясь здесь, дома, - поделился эмоциями Андрей Чибис. – Я помню те дни, 20 лет назад, и первое шокирующее сообщение: «ЧП с подводной лодкой», как все ждали каждой новой весточки. Мне кажется, что наша страна еще никогда так не молилась. Подводники до последней минуты исполняли свой воинский долг! Самое главное, что все извлекли из этого уроки – сегодня мы живем совершенно в другой стране, в которой совершенно другая военная подготовка и другой по мощи Северный флот!

Андрей Чибис прервал свой отпуск, чтобы почтить память экипажа "Курска". Фото: Правительство Мурманской области

Военнослужащие Северного флота особо чтят эту памятную дату – ведь многие из них были знакомы с экипажем «Курска» лично.

- Подводники, оставшиеся после взрыва на «Курске», как и все поколения настоящих моряков и подразделений подплава, проявили высочайшее мужество, силу воли и хладнокровие и до конца выполняли боевую задачу. Многие из военнослужащих Северного флота лично знали погибших членов экипажа, мы жили семьями. Ежегодно в этот день в 11.28 ( именно в это время прогремел взрыв на «Курске» - Ред.) мы чтим их память и отдаем воинские почести, - отметил начальник штаба Краснознаменного Северного флота, вице-адмирал Владимир Гришечкин.

В столицу Заполярья впервые привезли копии икон с ликами 118 членов экипажа легендарной подлодки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Чтобы помнили

В этом году впервые у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время» установили копии уникальных икон с ликами 118 моряков, чьи жизни забрало Баренцево море. До сих пор эти четыре святыни можно было увидеть толь в Свято-Никольском храме в Видяево. Теперь такая возможность есть у жителей и гостей Мурманска.

Во время литии погибших подводников вспомнили поименно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Память о лучшем экипаже и лучшей подводной лодке того времени видна даже на иконах, чего никогда не было в истории православной церкви. Этот первый опыт оказался востребован и лег на сердце. 118 членов экипажа, которых мы сегодня вспомним поименно, ушли в вечность ради того, чтобы мы не забывали о ней, чтобы никогда не повторились позор и деградация, в которых прибывала наша страна в конце XX века. Ребята своей смертью остановили это падение вниз, все вздрогнули и задумались, что мы творим, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Митрополит Митрован рассказал о потаенном смысле в гибели подлодки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Владыка как никто знаком с трагедией, произошедшей 12 августа 2000 года. Он не только потомственный моряк, но и автор книги «Неугасимая лампада «Курска», в которой митрополит рассказывает и ради чего погибла легендарная подлодка, и о мистических предзнаменования, предшествующих тем событиям.

Слезы не могли сдержать даже бывалые моряки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После траурного митинга владыка Митрофан отслужил литию, а к рубке «Курска», поднятой со дна Баренцева моря, возложили цветы. Вслед за первыми лицами области и города охапки красных как кровь гвоздик понесли мурманчане. Среди них было немало детей, обычных мальчишек, в глазах которых блестели слезы от сказанных взрослыми таких важных и пробирающих до глубины души слов.

Мурманчане не поскупились на цветы, чтобы почтить память героев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Наша семья не имеет никакого отношения ни к «Курску», ни к Военно-морскому флоту России, но не прийти мы не могли. Когда произошла та трагедия, я еще училась в школе, но прекрасно помню все, что показывали по телевизору, и как рыдала вместе с мамой и бабушкой, переживая за каждого члена экипажа «Курска», как молилась и надеялась, что хоть кто-нибудь из них выживет. Сегодня я сюда пришла с сыном, чтобы он тоже помнил о подвиге этих подводников и знал, какую высокую цену они заплатили за нашу сегодняшнюю благополучную жизнь, - с жаром говорит мурманчанка Ксения Ширяева.

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