К 20-й годовщине гибели «Курска» в Мурманске установят копии четырех икон

У мемориала морякам, погибшем в мирное время, появятся копии четырех икон.
Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Время идет, но оно способно лишь притупить боль. Даже спустя 20 лет события 12 августа северяне понят как сейчас. Тогда вся страна замерла у телевизора в надежде, что 118 членов экипажа атомной подводной лодки «Курск» еще удастся спасти.
- К юбилейной дате у мемориального комплекса впервые будут размещены копии четырех икон. Во время торжественных мероприятий поставим подсвечники с песком, чтобы мурманчане могли поставить свечи, - раскрывает секреты предстоящих событий «КП» митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
По словам владыки, долгое время не получалось найти особый формат, который сочетал в себе и флотские традиции с их торжественным маршем и митингом, и церковные, предполагающие молитву и зажжение свечей.
- Посоветовались с командующим, и решили, что сначала будет построение, торжественный вынос четырех икон с последующей их установкой на специальные украшенные подставки, речи, воспоминания, затем минута молчания, лития с поименным поминовением погибших и возложение цветов. А затем пройдут войска и экипажи, которые отдадут честь иконам, - рассказывает владыка Митрофан.
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