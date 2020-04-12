В Кандалакше прошел Крестный ход на автомобилях

12 Апр 2020 2020-04-12T16:00:13+03:00

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Коронавирус вносит коррективы даже в православную жизнь северян. Так, 12 апреля, в Вербное воскресенье, в Кандалакше состоялся Крестный ход. Но не обычный, а на машинах. По улицам города провезли икону Владимирской Божией Матери. Таким образом, проходящие по улицам верующие смогли поклониться святому образу, соблюдая дистанцию. Торжественное движение началось после окончания Божественной Литургии.

- Хочу вас ещё и ещё раз сердечно поблагодарить за ваше настоящее Христианское послушание! Хоть и звучит странно из уст священника, но я рад, что вы сидите дома, когда сердце рвётся в Храм! Я рад, что вы проявляете поразительное самообладание и твёрдость в этом. Я восхищаюсь вами и благодарю вас за такое понимание. Рано или поздно, надеюсь, всё пройдёт. Не знаю сколько ещё нам так быть, но давайте быть стойкими. Мы, священники, очень чувствуем вашу молитву и благодарим вас за неё! Низкий вам всем поклон и благословение Господне! С Праздником вас входа Господня в Иерусалим! - отметил настоятель кандалакшского храма иерей Валентин Маснев.

Трансляцию службы можно посмотреть в официальной группе церкви Рождества Иоанна Предтечи в соцсетях.

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