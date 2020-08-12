Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Курск» погиб не зря!»

Книга "Неугасимая лампада "Курска" переиздается уже в третий раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Много лет в небольшом храме в Видяево несет свой свет неугасимая лампада. Сделана она из плафона, что горел до последнего в 9-м отсеке атомной подлодки «Курск», которая 20 лет назад затонула в Баренцевом море, унеся с собой на глубину жизни 118 членов экипажа.

«Неугасимая лампада «Курска» - именно так называется книга митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, которая вышла в свет 10 лет назад и с тех пор была переиздана уже трижды. С ее автором, потомственным военнослужащим, «Комсомолка» поговорила о божественном промысле в гибели «Курска» и о предзнаменованиях страшной трагедии, потрясшей всю страну.

Страшные времена

12 августа 2000 года. Этот день Россия встретила у экранов телевизоров. Плакали женщины и дети, плакали крепкие мужики, провожавшие в последний путь отважных подводников, так и не вернувшихся из очередного похода. Этот день россияне помнят до сих пор, а вот страшные времена, предшествовавшие этой трагедии, стали стираться из памяти…

- В стране был страшный развал, полное и поношение, и поругание того, что было дорого. К 2000 году мы оказались в настоящем ужасе, - рассказывает владыка Митрофан, который во время работы над книгой беседовал с женами, матерями и командующими составом Северного флота. – Командир дивизии контр-адмирал М. Ю. Кузнецов честно признается, что экипаж «Курска», будучи на берегу, ездил в Мурманск разгружать вагоны, чтобы заработать хоть какие-то деньги. И это экипаж самого лучшего атомного стратегического крейсера! Это элита, с которой пылинки сдувать надо! А они вагоны разгружали, чтобы семьи кормить. Сама подлодка, ее вооружение – это был пик достижений науки и техники, научного прогресса.

Перед каждым выходом в море экипаж «Курска» строили и спрашивали: кто считает, что не может пойти? Ведь тогда ничего не было - ни зарплаты, ни еды, ни уважения. Ни разу никто не вышел из строя. Так случилось и перед тем роковым походом, хотя и были подозрения, связанные с той самой секретной торпедой…

- Каждой подлодке, носящей имя того или иного города, он и покровительствует. Так было и с «Курском». Из Курской области приходили машины с пропитанием, которое делили на три части: для детских садов, семей и самого экипажа. На улицу нельзя было выйти в форме, а слово «офицер» было ругательным, на военных сыпались оскорбления и плевки, - описывает ту ситуацию митрополит.

Поперек падению

Но, несмотря на все эти сложности и, казалось бы, полный упадок, Россия благодаря «Курску» смогла показать зубы всему миру. Во время югославского кризиса авианосцы выдвинулись в Средиземное море, чтобы наносить удары по Югославии.

- Мы тогда не могли ничего сделать, и все же решено было послать лучшую подлодку, чтобы нас не списали со счетов. «Курск» прошел все противолодочные барьеры, выставленные по всей Атлантике, Гибралтар (где даже мышь не проскочит!) - под днищем танкера, и его не заметили. Кончилось все тем, что он всплыл в середине ордера авианосца, охраняемого, как золото, в американском Форт-Ноксе. На языке профессиональных военных это означает: вы все уничтожены! Это был позор для НАТО! - говорит владыка Митрофан. – Командиру «Курска» Геннадию Лячину должны были присвоить Героя России.

Отсюда и возникла конспирологическая теория о другой подлодке и роли НАТО. Но, на взгляд митрополита Мурманского и Мончегорского, враг оказался внутри страны - именно из-за полного развала государства погибли и лучшая лодка, и лучшие ребята. Однако не виновного надо искать, а делать выводы из той страшной трагедии…

- Дело в том, что должно было что-то случиться, чтобы общество наконец осознало, что оно творит, и положило конец этому бесконечному падению вниз. Это могло случиться только «благодаря» большому общему горю, которое объединит народ. «Курск» для этого и погиб. Израненная громада лучшей подлодки легла поперек падению России, не позволив дальше морально и нравственно деградировать в продаже всего того, что продавать нельзя, - уверен владыка Митрофан.

Предчувствие неминуемой беды

Гибели «Курска» было много мистических предзнаменований. Страшную трагедию предчувствовали все, кто так или иначе был связан с этой субмариной. Все было предопределено!

- Каждый, с кем я беседовал, имеет свою личную историю, связанную с этим событием. Один говорит: сижу дома, и вдруг птицы летят и бьются со всего маху мне в окно. А все знают, что это к несчастью! Суеверие? Возможно! Но только включает телевизор и узнает, что с «Курском» потеряна связь, - вспоминает митрополит.

Чувствовали грядущую беду не только люди, но и животные. Один такой яркий пример описывает в своей книге владыка Митрофан:

«Был в 7-й дивизии, куда входил «Курск», свой талисман – всеобщий любимец, пес по кличке Бриг. Этот пес, королевский пудель, принадлежал командиру дивизии контр-адмиралу М. Ю. Кузнецову и каждый день приходил с ним «на службу» и вечером уходил домой. «Служба» у Брига в течение десяти лет его собачьей жизни была такая – провожать каждую уходящую в море лодку и обязательно встречать ее на причале.

10 августа «Курск» уходил в свой последний поход и стал первой лодкой, которую Бриг не проводил. Именно в этот день пес был растерзан стаей неизвестно откуда взявшихся диких собак. Подводники похоронили Брига на берегу бухты, установили памятный камень и ушли в море».

«Курск» погиб, но мистические события происходили и после его гибели. Когда через год затонувшую субмарину вскрыли, первые спустившиеся в нее водолазы подняли тот самый плафон аккумуляторного светильника, при свете которого подводники писали прощальные записки своим семьям. Его отдали отцу Сергию, а жители Видяево собрали украшения и изготовили в Санкт-Петербурге ту самую неугасимую лампаду, на которой высечены имена всех 118 погибших членов экипажа «Курска».

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