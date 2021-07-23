Каждый северянин сможет получить «гектар Арктики»

Землю можно взять даже для сбора ягод. Правда, не для личного использования, а чтобы продавать дары леса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 1 августа в России начинает работать программа «Гектар Арктики», по которой каждый россиянин сможет бесплатно получить землю в любом регионе Арктической зоны РФ. Рассказываем, как это можно будет сделать, какие требования надо соблюсти и зачем в целом нужно брать себе участки.

Каждому – по участку

«Гектар Арктики» - это расширение программы «Дальневосточный гектар». Первые полгода землю на Кольском полуострове будут давать только тем, кто имеет местную регистрацию, потом – всем желающим.

- Всего под программу выделили 5% всей земли Мурманской области, или 731,2 тысячи га. Вместе с Карелией мы в лидерах по этому показателю, для сравнения: в Архангельской области выделили всего 1,9 тысячи га, или 0,01%. Получается, что на каждого жителя нашей области есть гектар, - рассказывает вице-губернатор Ольга Кузнецова. – В Мурманской области самая большая плотность населения в Арктической зоне Российской Федерации, но 75% территории не заселены.

Фото: Правительство Мурманской области

Выбирая земли для участия в программе, специалисты различных ведомств провели кропотливую работу. Так, надо было исключить территории Минобороны, особо охраняемые, уже используемые, те, где планируется строительство объектов федерального и регионального значения, площади с полезными ископаемыми, места проживания коренных малочисленных народов, территории опережающего развития и т.д.

Искали земли во всех муниципалитетах - где-то оказалось много, где-то мало. Приоритет был у участков поблизости с населенными пунктами, ведь для бизнеса и жизни нужны дороги, коммуникации.

- Согласно федеральному закону № 19, есть норма, что в 20-километровой зоне от населенного пункта должна быть инфраструктура, если на территории соберется больше 20 человек. Поэтому если будет запрос, будем заниматься этим вопросом. Мы единственный регион, который создал подробную карту, на ней есть даже неофициальные дороги, - отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Свобода выбора и закон

Смысл «Гектара Арктики» в том, что землю можно получить быстро (рассмотрение заявления составляет не более 33 дней, не более 30 дней займет подписание договора), без очереди и торгов, бесплатно. А еще можно самостоятельно решить, какой участок взять, определив размер и местоположение. Для этого с 12 июля доступна карта «Гектара Арктики» в нашем регионе, которую только за первые сутки работы посетили более трех тысяч человек.

Северяне могут подать как индивидуальную заявку, так и коллективную – для нее могут объединиться, например, члены семьи (гектар дают даже детям) или товарищи по бизнесу. И вместе можно получить не более 10 га.

Фото: Правительство Мурманской области

Что будет, если на один участок будут претендовать сразу несколько человек? Получит его тот, кто первый подал заявление (определять время будут с точностью до минуты). А тому, кто оказался вторым в очереди, предложат альтернативный вариант с похожими характеристиками.

А что делать?

Один из самых главных вопросов, интересующих северян: а зачем вообще брать гектар?

- Землю можно использовать под строительство жилого дома, ведение сельского хозяйства и садоводства, рекреационный или туристический бизнес, научно-исследовательскую работу, переработку древесины, создание линейных объектов, для охоты и на другие направления, которые не противоречат законодательству. Например, на землях лесного фонда можно будет вести не все виды деятельности, а только согласно Лесному кодексу. Например, можно собирать грибы и ягоды для продажи, но в охраняемых лесах нельзя построить дом, - отметила Ольга Кузнецова. – При этом можно заявить один вид освоения участка, а в течение года его изменить.

Закономерный вопрос: а что будет с участком через пять лет? Его можно будет получить в собственность или долгосрочную аренду. Но для этого надо будет соблюсти ряд условий. Так, если участок взят под жилищное строительство, то на нем должно появиться строение не менее 24 кв. м, пусть даже и незаконченное. Или надо представить документ, что на освоение участка (например, расчистку от камней, прокладку различных систем) потрачено не менее 30 тысяч рублей. Если земля взята под бизнес, то индивидуальный предприниматель должен доказать, что получил доход не менее 30 тысяч рулей.

Поднять бизнес с нуля сложно, но северяне смогут не только получить землю в рамках «Гектара Арктики», но и воспользоваться целым комплексом мер поддержки предпринимателей в регионе, например, претендовать на губернаторский стартап.

Фото: Правительство Мурманской области

КОНКРЕТНО

Когда начнет действовать программа? - С 1 августа

Сколько можно получить? - Не более гектара на человека

На какой срок дают? - На пять лет, потом землю можно «продлить»

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