Топ-5 вакансий в Мурманске с зарплатой от 73 тысяч рублей

Самая дорогая вакансия Мурманска — это управляющий магазином, а не рабочие специальности.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В июле работодатели искали в Мурманской области в основном специалистов в сфере торговли. Так, заместителю директора гипермаркета предлагается зарплата в 73 тысячи рублей, а торговому представителю готовы платить 75 тысяч рублей.
На третьем месте в топе самых дорогих июльских вакансий должность начальника строительной лаборатории за 80 тысяч рублей. На одном уровне с ней должность рефмашиниста.
- В июле самая дорогая вакансия Мурманска — это управляющий магазином в одну из крупнейших в России торговых сетей, - сообщает создатель рейтинга портал Superjob. - Управляющему готовы платить до 112 тысяч рублей в месяц.
У этой вакансии есть бонусы в виде работы рядом с домом, премий и полного соцпакета.
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