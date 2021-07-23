Топ-5 вакансий в Мурманске с зарплатой от 73 тысяч рублей

Самая дорогая вакансия Мурманска — это управляющий магазином, а не рабочие специальности. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В июле работодатели искали в Мурманской области в основном специалистов в сфере торговли. Так, заместителю директора гипермаркета предлагается зарплата в 73 тысячи рублей, а торговому представителю готовы платить 75 тысяч рублей.

На третьем месте в топе самых дорогих июльских вакансий должность начальника строительной лаборатории за 80 тысяч рублей. На одном уровне с ней должность рефмашиниста.

- В июле самая дорогая вакансия Мурманска — это управляющий магазином в одну из крупнейших в России торговых сетей, - сообщает создатель рейтинга портал Superjob. - Управляющему готовы платить до 112 тысяч рублей в месяц.

У этой вакансии есть бонусы в виде работы рядом с домом, премий и полного соцпакета.

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