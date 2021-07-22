Пять спортсменов из Мурманской области, которые участвовали в Олимпийских играх

В Мурманской области немало выдающихся спортсменов, а некоторые из них даже участвовали и побеждали в Олимпийских играх. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области немало выдающихся спортсменов, а некоторые из них даже участвовали и побеждали в Олимпийских играх. Расскажем об их достижениях на крупнейших мировых соревнованиях. И не забудем тех, кто может еще побывать на масштабных соревнованиях.

Алексей Петухов - лыжник, который выступал от спортивной школы в Коле в 90-х годах, затем перешел в мурманскую спортшколу. Быстро показал себя профессионалом дела, участвуя в различных чемпионатах и первенствах. В 2010 году Алексей поехал на зимние Олимпийские игры в Ванкувере, где выиграл бронзовую медаль в спринтерской командной гонке свободным стилем.

Алексей Петухов. Фото: Правительство Мурманской области

Прославленный спортсмен периодически заглядывает в Мурманскую область, особенно зимой. Участвует в марафонах "Праздника Севера", проводит мастер-классы для ребят.

Павел Кулижников - конькобежец родом из Воркуты. Не раз выступал за Мурманскую область в чемпионатах по конькобежному спорту. Трижды становился чемпионом мира в спринтерском многоборье, установил несколько мировых рекордов. В Олимпийских играх не участвовал, но, вероятно, представит Россию на зимней Олимпиаде Пекине в 2022 году.

Павел Кулижников. Фото: Правительство Мурманской области

Лариса Круглова - легкоатлетка из Мурманска, заслуженный мастер спорта. Участвовала в нескольких чемпионатах Европы и мира по легкой атлетике - завоевала на них две бронзовых медали. В 2004 году выступала на летних Олимпийских играх в Греции и привезла оттуда "серебро".

К слову, в Мурманске благодаря Ларисе Кругловой появился легкоатлетический манеж, а в Коле - бассейн "Гольфстрим". А в 2020 году, во время пандемии, она помогала врачам - развозила врачей и фельдшеров по вызовам, доставляла продукты обратившимся жителям.

Лариса Круглова. Фото: https://duma-murman.ru/

Валерий Кириенко - биатлонист из Мурманска, заслуженный мастер спорта России. Сам Валерий говорил, что начал увлекаться лыжами, когда получил двойку по физкультуре в школе. И действительно доказал, что на многое способен в спорте. Является двукратным вице-чемпионом зимних Олимпийских игр в эстафете. Одна из них проходила во Франции (1992 год), а другая - в Норвегии (1994 год).

После завершения спортивной карьеры некоторое время возглавлял Федерацию биатлона Мурманской области.

Валерий Кириенко. Фото: rus.team/

Сергей Ридзик - спортсмен, родом из Мончегорска, который занимается фристайлом. В 2017 году получил серьезные травмы позвоночника на Кубке мира, но смог быстро восстановить здоровье, благодаря чему попал на зимнюю Олимпиаду в 2018 году, проходившей в Корее. Там он стал бронзовым призером в ски-кроссе. Сергей является заслуженным мастером спорта.

Сергей Ридзик. Фото: Правительство Мурманской области

Елена Вяльбе - лыжница, родом из Магадана. Президент Федерации лыжных гонок России с 2010 года, глава Ассоциации лыжных видов спорта России с 2020 года. Участвовала в зимних Олимпийских играх во Франции в 1992 году, откуда привезла золотую и четыре бронзовых медалей. Также ездила на Олимпийские игры в Норвегии (1994) и Японии (1998), завоевал там еще два "золота".

Также на чемпионате мира в 1997-ом в норвежском Тронхейме спортсменка установила рекорд - победила во всех пяти гонках, став по сумме всех стартов на чемпионатах мира 14-кратной чемпионкой.

Елена не выступала за Мурманскую область, однако тренировалась в Кировске, а в Апатитах познакомилась со своим первым мужем. К слову, недавно вышел фильм о спортивных достижениях Елены Вяльбе под названием "Белый снег". На его премьерный показ она приезжала в Кольский край.

Елена Вяльбе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Людмила Самсонова - теннисистка, родом из Оленегорска. Еще в раннем детстве переехала вместе с родителями в Италию, вышла на корт в 6 лет. Сейчас на соревнованиях она выступает за Россию, одержала победу в нескольких турнирах. Есть большая вероятность, что в этом году она поедет на Олимпийские игры в Токио, так как теннисистки выше ее по рейтингу отправиться туда не смогут.

Людмила Самсонова. Фото: tennis-russia.ru

Как рассказала "КП-Мурманск" министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, в этом году от нашего региона никто на Олимпиаде в Токио выступать не будет. Так что будем болеть за страну в целом.

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