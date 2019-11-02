Павел Кулижников привез в Мурманскую область две золотые медали с чемпионата России по конькобежному спорту

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-02T11:11:04+03:00

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Павел Кулижников, выступающий за Мурманскую область последние шесть лет, завоевал первое место на дистанциях 500 и 1000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту с результатами 34,51 секунды и 1 минута 08,63 секунды соответственно. Соревнования проходили в Коломне, в них участвовали спортсмены более, чем из 30 регионов страны.

Не забыл поздравить нашего земляка с победой и губернатор Мурманской области Андрей Чибис .

- Наш спортсмен Павел Кулижников получил две золотых медали на чемпионате России по конькобежному спорту! Павел пятый спортсмен в истории, которому удалось трижды стать чемпионом мира в спринтерском многоборье! В свои 25 лет уже легенда и обладатель трёх мировых рекордов. Надеюсь, что он представит Россию на зимних олимпийских играх в Пекине в 2022 году, - отметил глава региона.

Кроме того, на дистанции 500 метров еще два заполярных спортсмена стали бронзовыми призерами. Руслан Мурашов пробежал полкилометра за 34,9 секунды, а Ангелина Голикова – за 37,8 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU