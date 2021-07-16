Когда Крайний Север стал тропиками: самые жаркие годы в истории Мурманской области

Этим летом то и дело обновлялись суточные рекорды. Фото: Иван ВИСЛОВ

Этим летом природа капризна. Пока в одних регионах изнывают от жары, в других борются с наводнениями и штормами. От солнца досталось даже Мурманской области: в начале июля в Заполярье было аномально жарко. Вспомним, в какие еще годы север вдруг превратился в юг.

Заглянем на 8 лет назад. На дворе 2013 года и кажется, что под ногами плавится асфальт.

- Тогда в Мурманск пришла эпохальная жара. В конце мая над восточной частью Баренцева моря расположился антициклон, который втянул по западной периферии очень теплый воздух по высоте. Ранее рекорд мая принадлежал 1920 году и равнялся +28.2. Но он пал 30 мая 2013года: новое значение стало на десятку выше +28.3. Но и это был не предел. 31 мая город вплотную подошёл к заветной отметке, но метеостанция её преодолеть не смогла. +29.4 - отныне эта цифра значится, как максимальная для 5 месяца года. Среднесуточная температура 31 мая составила +22.6! Также был установлен абсолютный рекорд по влажности воздуха: 13%. Май 2013 стал самым сухим за всю историю метеонаблюдений в Мурманске: 10 мм осадков за месяц, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

Но при этом июнь 2013-го стал очень контрастным: он и самый теплый за всю историю метеонаблюдений в Мурманске (+13.9 средняя температура) и при этом… со снегом. Мокрый снег шел в ночь с 11 на 12 число.

Прошло пять лет, и вот снова тропики в Заполярье! Да еще и в мае!

- Тогда в Мурманской области стояла аномальная жара, 9 мая в Мурманске было +13.9, а 10 и 11 мая было обновлено множество суточных рекордов. Мурманск прогрелся до +20.2 10 мая и до +21.7 11 мая. Казалось бы, лето. Но спустя неделю, 18 мая, Мурманск и ближайшие окрестности завалило снегом, выпало 22 мм осадков за ночь. Появившиеся сугробы, правда, исчезли буквально за сутки, - уточняет «Погода в Мурманске».

За последнее время можно вспомнить три года, включая 2021, когда стояла аномальная жара. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лето 2018-го тоже дало жару. 18 июля в Мурманске было +32, ранее такой показатель регистрировали только дважды: 30 июля 1960 года и 9 июля 1972 года: +32.9

Этим летом то и дело обновлялись суточные рекорды. Но как именно оно войдет в историю метеонаблюдений Заполярья, узнаем уже к осени.

КОНКРЕТНО

Максимальная температура июня +30.8 была зафиксирована19 июня 1939 года.

Самый теплый июнь был в 2013 году - средняя температура составила +13.9.

Максимальная температура июля +32.9 была зафиксирована в 9 июля в 1972 году.

Самый теплый июль был в 1960 году - средняя температура месяца составила +18.9.

Максимальная температура августа +30.2 была зафиксирована 1 августа 2018 года.

Самый теплый август в Мурманске был в 1937 году - средняя температура месяца составила +14.4.

«КП»-Мурманск» благодарит паблик «Погода в Мурманске» за интересные данные в их сообществе.

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