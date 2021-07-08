В Мурманске зафиксировали два погодных достижения за июль

К выходным северян ждет спад жары и грозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Июль 2021 года точно запомнится. Причем если кто-то из северян забыл о его жаре, красивых грозах, то официальные документы напомнят.

Так, синоптики зафиксировали новый суточный рекорд для Мурманска 5 июля.

А еще стоит отметить теплые, если не сказать жаркие ночи.

- За счет облачной погоды и ветра Мурманск повторил уникальное достижение по удержанию ночью температуры выше +20. Минимум на метеостанции составил +20.9. Это уже второй такой случай в нынешнем июле, предыдущий, похоже, был только в 1972 году, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

К выходным северян ждет спад жары и грозы.

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