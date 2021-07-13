Владелец ювелирных магазинов из Мурманска обвинил бывшую 83-летнюю сотрудницу в краже 52 миллионов рублей

Карева почти 11 лет проработала на Коваленко, который владеет ювелирными магазинами в Мурманске. Фото: Александр КОЦ

Материалы этого уголовного дела поступили в суд в августе 2019 года, но точку в тяжбе поставили только в этом марте. Не последнюю роль сыграла пандемия коронавируса, из-за которой судам в 2020-м пришлось срочно перестраивать свою работу. Судились бизнесмен из Мурманска и его 83-летняя подчиненная, которую предприниматель обвинял в краже … 52 миллионов рублей.

Игорь Коваленко (имена изменены) вел разный бизнес, был и председателем ТСЖ, но главный упор сделал на ювелирное дело: изготовление украшений, медалей, розничную и оптовую торговлю ювелирными изделиями, ремонт, в том числе и часов. В разные годы владел семью магазинам. Наталья Степановна Карева с 1 января 2020 года начала работать в одном из магазинов заведующей, но при этом должна была еще стоять на кассе. Коваленко верил сотруднице, у которой был широкий спектр обязанностей от общения с ценными и постоянными клиентами до записывания доходов и расходов.

Согласно документам суда, все такие данные заносились в тетради, которых за почти 11 лет работы накопилось 93. Доступ к ним имела не только Наталья Степановна, но и ее начальник, а также ряд других сотрудников, например, главный бухгалтер. Все деньги от продажи ювелирных украшений, их ремонта и других операций хранились в железном ящике стола Каревой.

Впрочем, ее и Коваленко связывали и другие финансовые отношения.

- Она неоднократно выдавала ему займы, например, 6 мая 2004 года в сумме 23 000 долларов, занимала по его просьбе денежные средства у иных лиц, о чем вносила сведения в тетради, как о приходе денежных средств в определенных суммах от лиц, как и о их возврате, суммах выплаченных им процентов за пользование денежными средствами. Первичных документов бухгалтерской отчетности по денежным средствам, как поступившим, так и израсходованным из кассы, не составлялось, - говорится в материалах суда.

Во время расследования уголовного дела скурпулезно изучались все финансовые операции ИП Коваленко. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Согласно распискам, Коваленко брал у заведующей магазина в долг 7,8 миллиона рублей, затем 6,8 миллиона и 100 тысяч евро, также занимал у ее сына, деньги шли на развитие бизнеса. У начальника и подчиненной были доверительные отношения, зарплату она получала исправно (причем она росла), работа устраивала.

В 2011 году Наталья Степановна уволилась по собственному желанию. Когда она ушла, начальник, который ценил сотрудницу, не стал проводить инвентаризацию и ревизию тетрадей. А вот потом начались проблемы. Имея на руках расписки, Карева пошла добиваться возврата долгов через суд и выиграла. Вот только Коваленко был с этим категорически не согласен. Как он настаивал на заседаниях, долг перед бывшей сотрудницей он уже давно погасил, ведь еще в период ее работы с его согласия она иногда брала из кассы разные суммы в счет погашения долга. Все они с точностью до копейки записывались в тетради. Предприниматель еще раз пересмотрел эти документы и возмутился: как же снова требовать долг, если он его уже вернул. Более того, он посчитал все суммы в тетрадках, которые, как он посчитал, Коваленко забирала себе, и схватился за голову, а потом за ручку, чтобы написать заявление в полицию – все вышло на 52 миллиона рублей!

Разобраться в этом деле следователям было непросто. Пришлось опросить около 30 свидетелей, в том числе сотрудников ювелирных магазинов. Следствие работало с банками, с которых Коваленко брал кредиты, с налоговой, которая помогала разобраться в тонкостях ведения бизнеса ИП. Также изучались все документы, которые могли бы помочь установить, погашались ли долги, соответствовали ли расходы Коваленко ее расходам, например, могла ли она позволить себе купить пятикомнатную квартиру, если бы экс-начальник не вернул ей деньги? Наталья Степановна даже прошла судебно-психиатрическую комиссию, которая нашла у нее заболевание, но с пометкой «не достигает степени психоза и слабоумия и не мешали ей осознавать характер своих действий, в применении мер медицинского характера она не нуждается».

Нюансов было много. Например, в тетрадях нашли следы корректора, а также другие огрехи, из-за которых эксперты пришли к выводам, что свои финансово-хозяйственные документы Коваленко вел неправильно. Нашлись 202 дня, когда суммы прихода денег в тетрадях не совпадали с суммами в базе «1С:предприятие». Какие-то ошибки сам Коваленко объяснил тем, что он индивидуальный предприниматель.

Все маленькие «но», которые возникали во время следствия и проверок, сложились не в пользу предпринимателя. Так, он не смог представить точные доказательства, когда и сколько именно заведующая магазина похитила из кассы. Пока Карева еще работала, ревизия не выявила недостач либо расхождений между приходом и расходом денежных средств. Зацепились эксперты и за отсутствие первичных документов, которые бы точно подтвердили все финансовые операции.

Октябрьский районный суд Мурманска оправдал Надежду Кареву. Коваленко пытался оспорить это решение в вышестоящих инстанциях, но безуспешно. Теперь сама 82-летняя северянка имеет право на реабилитацию после уголовного преследования. Пока оно длилось, женщина находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, был наложен арест на ее имущество.

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