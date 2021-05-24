Главный бухгалтер из Печенгского района украла выделенные на ремонт кафе полмиллиона рублей

. Женщину может ожидать до 6 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главного бухгалтера из Печенгского района ждет суд за мошенничество в крупном размере.

Как установило следствие, 49-летняя женщина, главбух одного из местных предприятий, направила заявку на получение субсидии для проведения ремонта кафе быстрого обслуживания, расположенного в Печенгском районе. Когда почти 500 тысяч рублей перевели на счет предприятия, она решила их похитить.

- Для создания видимости исполнения условий соглашения, злоумышленница привлекла контрагентов, которые фактически никакие работы по ремонту и дизайну помещения не выполняли. А для подтверждения якобы целевого расходования бюджетных средств она составила фиктивные отчетные документы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Незаконные планы северянки в итоге раскрыл представитель ведомства, выдавший субсидию. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. На период расследования она была под подпиской о невыезде.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщину может получить до 6 лет лишения свободы.

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