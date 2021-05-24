Житель Кировска украл 62 тонны труб почти на миллион рублей

По факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Фото: Евгения ГУСЕВА

В декабре 2018 в полицию Кировска обратились представители одного из местных предприятий с заявлением о краже имущества. Известно, что хищение произошло на неохраняемой территории возле Коашвы. Целый месяц кто-то, используя личный автомобиль, похищал части заброшенного трубопровода. Неизвестный вывез свыше 62,5 тонны труб, общей стоимость около 900 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый, безработный 36-летний кировчанин. Мужчина признался в краже и объяснил, что совершил ее из-за трудного материального положения. Трубы он сдавал на металлолом, а вырученные деньги постепенно тратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, а пока северянин находится в СИЗО за ранее совершенное преступление.

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