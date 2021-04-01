83-летнюю жительницу Мурманска оправдали по делу о хищении 52 миллионов рублей

Суд оправдал 83-летнюю мурманчанку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти два года длилась судебная тяжба между 83-летней мурманчанкой и ее бывшим работодателем. Индивидуальный предприниматель обратился с жалобой, что его подчиненная использовала свое служебное положение, чтобы украсть имущество. Речь шла о немаленькой сумме - 52 миллионах рублей.

Как сообщил заявитель, женщина работала с 2001 по 2011 годы. Уголовное дело по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ было возбуждено еще в 2016 году, а в августе 2019 года поступило в Октябрьский районный суд Мурманска. А потом процесс затянулся. Сначала из-за обстоятельств, которые вскрывались по ходу заседаний, потом обвиняемая тяжело заболела. Ну, а в 2020 году суды временно ограничили свою работу из-за пандемии коронавируса, а женщине надо было находиться на обязательной для лиц старше 65 лет самоизоляции.

- Судом были исследованы доказательства, представленные сторонами, в том числе почти 100 тетрадей с записями, содержащими информацию финансового характера, заслушано порядка 30 свидетелей, допрошены эксперты. Потерпевшим были заявлены исковые требования на сумму свыше 50 миллионов рублей. Сторона обвинения настаивала на виновности Р., просила назначить ей наказание в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

И все-таки тяжба почти закончена. Суд не нашел в действия женщины состава преступления и оправдал ее. А также признал за оправданной право на реабилитацию, но в удовлетворении гражданского иска отказал.

В течение 10 дней истец может обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемому в хищении миллионов генеральному директору судоремонтного завода в Полярном грозит 10 лет тюрьмы. Ближайшие два месяца руководитель будет находиться под стражей (Подробности)

Предпринимателя из Мурманска, которого обвиняют в хищении 500 миллионов рублей, нашли на Кипре. Мужчина присвоил деньги со счет фирм, учредителем которых являлся (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru