"Добро пожаловать в Средневековье": Апатиты на выходных тонули и горели

Без водоснабжения остались 18 домов. Фото: vk.com/narodnoetvx

На минувших выходных жителям Апатитов совсем не повезло - из-за коммунальных аварий они остались без благ цивилизации. Проблемы начались еще в субботу, когда в городе прорвало магистральный трубопровод в районе автозаправки. Вода потекла прямо по улицам, затопив несколько дорог.

- Добро пожаловать в Средневековье, - иронично отметил в паблике "Подслушано Апатиты" Александр Марков.

Подачу холодной воды пришлось отключить в 18 жилых домах. Как сообщил "Апатитыводоканал", отключение коснулось домов на улице Ферсмана, Козлова и Зиновьева. Также без водоснабжения остались торговый центр, три детских сада и Апатитский центр соцобслуживания населения. Спасатели «Службы гражданской защиты Апатитов» организовали подвоз питьевой воды, пока аварию устраняли.

- На место происшествия выезжали специалисты, которые провели откачку воды, земляные и ремонтные (сварочные) работы, - сообщили в администрации города.

Воду апатитчанам вернули к утру 11 июля. Но не успели северяне спокойно выдохнуть и принять душ, как на них свалилась другая проблема. Так, на резервной тяговой подстанции в Питкуле, что находится рядом с Полярными Зорями, случился пожар. К слову, столб дыма, последовавший из-за взрыва, был виден даже из Кировска. Тем временем жители Апатитов остались без света - практически весь город был обесточен. К счастью, ненадолго.

Пожар на подстанции был виден жителям Кировска и Апатитов. Фото: Екатерина Майорова

- В электротрансформаторе произошел выброс и розлив масла. В результате загорелась кровля здания операционного центра подстанции на площади 100 квадратных метров, повреждены огнем помещения первого этажа на площади 80 квадратных метров. Кровля разобрана на площади 120 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

На борьбу с пожаром ушли почти сутки, пришлось даже задействовать пожарный поезд со станции "Кандалакша". На месте работали два пожарно-спасательных подразделения от МЧС и профессиональная аварийно-спасательная служба Апатитов.

Проверку после пожара проводит транспортная прокуратура. Фото: hibinform.ru/

Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте теперь проверяет мурманская транспортная прокуратура. Специалисты выяснят обстоятельства случившегося и при наличии оснований примут меры.

Сейчас коммунальные блага уже вернулись в дома апатитчан, чему они безумно рады.

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Оповещения об отключении воды в Мурманской области будут приходить через Госуслуги. Информация будет поступать в личные кабинеты и на электронные адреса (Подробности)

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