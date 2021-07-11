Пожар на подстанции в Питкуле тушили при помощи специального поезда

Подстанция в Питкуле горела почти сутки. Фото: hibinform.ru

С вечера 10 июля на станции Питкуль, которая находится рядом с Полярными Зорями, горела подстанция. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, информация о пожаре поступила в 20.25.

- В электротрансформаторе произошел выброс и розлив масла. В результате загорелась кровля здания операционного центра подстанции на площади 100 кв.м, повреждены огнем помещения первого этажа на площади 80 кв.м. Кровля разобрана на площади 120 кв.м, - уточнили в МЧС.

На борьбу с пожаром ушли почти сутки, пришлось даже задействовать пожарный поезд со станции "Кандалакша".

Напомним: из-за пожара Апатиты остались без света.

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